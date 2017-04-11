雄中學生議員補選 政見出現皇民、納粹、集中營 急撤
高雄中學將舉辦第五屆學生議員補選，10位三年級候人在選舉公報政見搞KUSO，卻出現許多包括發動高雄市政府戰爭、雄中皇民化、納粹雄中帝國、集中營等字眼。校方發現後，緊急與學聯會協調，以部分政見有觸犯國家法律之虞撤回重提，三年級選舉區選舉時程也因此延後舉行。
三年級10名候選人的政見五花八門，充滿著對時事、校園人事的揶揄，包括推動全民說粵語、推動雄中皇民化政策、改校歌為日文、發揚武士道精神、打趴共匪，還有人的政見欄只畫上貓猴等動物。
最令人心驚，也恐有觸法及影響國際觀瞻之虞的政見，則有「發動對高雄市政府戰爭，實現大東亞共榮圈」、「以阿色為元首之納粹雄中帝國」、「成立阿色太保部隊」、「送反阿色份子至集中營」。
雄中基於尊重學生自治，對公報內容並未審查與核備，但11日上網後立即在校園內引起熱議，學校才驚覺不妥，看完後師長們大吃一驚，立即與學聯會討論，最後決議先撤除爭議的三年級公報。
學聯會選舉委員會也隨即發布公告，指部分候選人政見有觸犯國家法律之嫌，依學聯會選舉罷免自治條例規定，撤回公報。並附註指出已涉嫌違反刑法151條《恐嚇公眾罪》，及違反社會秩序維護法第63條第五項。
不願具名的高三候選人表示，KUSO是為突顯選舉程序及制度問題。至於政見中為何針對「阿色」語多諷刺，不願多說。
但有學生表示，「阿色」是已畢業10年的學長，經常返校出入，很關心學生事務，但過了頭，已有干涉之嫌；例如原本自治會每班都可自推一名代表，卻在他提議下大幅減半，才會引起學生不滿。
校方證實阿色是校友，但屬志工角色，這次改選辦法是校務會議通過，與阿色無關，學生誤會了。
新竹光復中學學生去年校慶活動，也曾因穿納粹軍裝、揮舞納粹旗幟的KUSO，引來國際矚目，駐台以色列經濟文化辦事處及德國在台協會均強烈譴責。
(中時)
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