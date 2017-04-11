雄中選舉公報遭學弟點名納粹 阿色：不會有怨言

雄中三年級候選人選舉公報中，被學弟點名並冠上納粹等字眼譏諷的阿色，接受記者電話專訪時表示，不認識2名學弟，也不曾接觸，認為應是誤會我干涉了學聯會事務。

阿色說，當年學聯會是班級選出代表參與，因個性內向而未參與，但始終關心學生事務的運作，才會畢業後回校協助。

他強調「無決策權，也無投票權，只是學弟私下詢問他時，單純提出建言」，學弟們不瞭解，誤會他干涉。遭誤解雖然感到有些失落，但不會因此有怨言。

(中時)