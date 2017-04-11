林俊傑爆秘戀女團團員 定情犬洩曖昧

林俊傑和林采薇2006年曾傳交往。（圖／中時資料照；取自林采薇臉書）

林俊傑和林采薇抱著同隻愛犬，稱是爸爸媽媽。（圖／翻攝IG）

歌手林俊傑（JJ）出道14年來緋聞不少，今被爆秘戀「天氣女孩」成員林采薇，女方在Instagram貼出雙方分別和愛犬momo的合照，並提到JJ是爸爸，自己是媽媽，戀情疑似意外曝光。

林俊傑和林采薇2006年就曾傳出交往消息，但在2009年分手，這回兩人在同個IG帳號出現，林俊傑抱著momo燦笑的照片，被林采薇發文稱「謝謝爸爸」，而她和momo戴著慶生帽的合影，則寫下「媽媽陪著戴生日帽趴趴走」。

而翻回該帳號的內容，林俊傑也現身好幾次，讓人懷疑他們是否舊情復燃，對此，林俊傑經紀人則尚未回應。

(中時電子報)