新莊河岸驚見女性頭顱 移工好奇拍下揭發

新北市某外籍移工9日經過新莊區IKEA後方河岸邊發現一枚頭顱，警方到場打撈後發現是枚女性頭顱。（陳心瑜翻攝）

警方初步研判應為女性頭顱，頭顱下頷已缺失，無外傷。（陳心瑜翻攝）

新北市某外籍移工9日經過新莊區IKEA後方河岸邊發現一枚頭顱，好奇地用手機拍下並和朋友討論，友人們七嘴八舌討論「這應該是人骨？」他驚覺有異，11日晚間報警處理，警方到場打撈後發現是一枚女性頭顱，頭顱經葬儀社移置殯儀館冰存，待相驗、解剖時由法醫進行人骨鑑別並採集骨骼檢體送鑑比對身分。

警方表示，初步研判應為女性頭顱，頭顱下頷已缺失，無外傷，待比對身份後續追查原因。

(中時)