聯航事件流血亞裔醫師 遭起底出身越南
美國聯合航空超賣機位，不惜血濺飛機、強拖1名男乘客下機，媒體肉搜後發現受害男醫師是越南裔美國人陶大衛。先前傳出他曾抱怨是因身為華人而遭此待遇，不滿遭種族歧視。
稍早傳出的消息說，1名乘客告訴「華盛頓郵報」（WP），陶大衛（David Dao，譯音）在事後說，「基本上，我被選中，因為我是華人」。陶大衛的身分在亞洲各地引發猜測，尤其是中國大陸，網民群情激憤，甚至號召抵制聯合航空。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，已是祖父輩的陶大衛專精內科，妻子是在肯塔基州伊莉莎白鎮（Elizabethtown）經營診所的兒科醫師。他們的5個孩子中有4人是醫師。
陶大衛來自越南原名西貢的（Saigon）的胡志明市，與他同為69歲的妻子特瑞沙（Teresa）曾在當地大學受訓，如今也在肯塔基州路易斯市（Louisville）以南大約40英里的伊莉莎白鎮行醫。
媒體披露陶大衛醫師，就是9日在芝加哥搭乘聯航班機時，遭航警粗暴拖下機的受害者。他與妻子特瑞沙及其中1名孫女的合照也隨之曝光。
美國新聞網站The Inquisitr則報導，根據肯塔基州醫療執照委員會，名為陶大衛的醫師曾替1名因胸痛和肺陷落前來求診的病患檢查生殖器。陶大衛之後雇用這名男子，但他後來辭職，陶大衛又偷偷接近這名男子，用處方藥物換取性關係。
報導還宣稱陶大衛在處理情緒方面有障礙。
根據WAVE3，當年57歲的陶大衛曾因非法販賣處方藥物及濫開處方籤，遭控98項罪名，因此面臨長達20年徒刑。不過，這個陶大衛是否同一人，尚無法證實。（譯者：中央社劉文瑜）1060411
(中央社)
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