蔣智賢兩分砲 中信連13場開轟破紀錄
中職中信今天以10比2擊敗統一，其中蔣智賢6局的兩分砲讓中信單季連13場比賽有全壘打，打破聯盟單季連12場開轟的紀錄。
中華職棒中信兄弟隊與統一7-ELEVEn獅隊的比賽，今天在高雄澄清湖棒球場進行。
統一在1下就先馳得點，但之後5局都未再得分，直到7局才靠1個保送和兩支安打拿下第2分。
反觀中信雖在前4局落後，但5上兩出局後，靠4支安打串聯拿下3分超前比數，6上林智勝獲保送，蔣智賢揮出兩分砲，中信再添兩分。
7上中信靠兩支安打再添分數，8上靠觸身球、安打、保送、高飛犧牲打，一口氣再得4分，終場以10比2擊敗統一。
中信先發投手鄭凱文今天投6局，有3次三振、2個保送，被擊出5支安打，失掉2分都是自責分，拿下這場比賽的勝投。
靠著蔣智賢6上的兩分打點全壘打，讓中信單季連13場有全壘打，刷新中信過去兩度締造，單季連12場有全壘打的聯盟紀錄，同時中信已跨季連16場有全壘打，也是聯盟記錄。1060411
(中央社)
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