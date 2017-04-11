馬英九中原大學演講 學生勸進再選總統

馬英九今晚在中原大學演講，獲學生熱烈提問。（楊明峰攝）

馬英九獲陸生告白：「找到未來老公的樣子」。（楊明峰攝）

前總統馬英九11日晚間赴中原大學演講，會後獲學生熱烈提問，有的大方與馬自拍，也有人勸進再選一次總統，更有女陸生索性不發問，趁機告白向馬英九說：「看到你，找到未來老公的樣子！」現場響起如雷掌聲。被媒體問到告周玉蔻妨害名譽勝訴？馬英九笑而不答離去。

這名來自大陸河南開封的陸生在1千多名師生面前，對著馬英九表示，「一直不知未來老公的樣子？看到你的樣子就想到了」。另外，有學生希望馬英九再選一次，表明這次有投票權可以投馬。馬英九回應，會繼續在東吳當榮譽講座教授，還要進行演講，繼續關心公眾議題。

馬英九提到同婚問題時表示，個人基本理念為人權與文化，「每個人的性傾向不同，不可能受到逼迫」，可用方法慢慢化解爭議，立法馬上規定，會出大問題。他也強調，自己非同性戀，「以此羞辱他幹嘛，這不會成功，他也不會生氣，也不是見不得人的事」。

馬英九認為，像是贍養費為婚姻制度的產物，這類平等上可以做到，其他部分要好好商量。相關議題上，必須花長時間，一個一個議題挑出來討論看看能不能接受，這會比較好，尤其是教會朋友非常堅持，要拉長時間更多小規模團體討論。這問題討論一定會挨罵，「不能挨罵就不做」。

馬習會中與習敬平握手81秒的想法？馬英九指出，國共在抗戰之後，歷經70年會談，當下因應媒體握手拍照，長達81秒，並無特別想法，反倒在酒席上，與習談及兩岸飲食、喝酒文化。他認爲，兩岸藉著見面溝通，瞭解更多，避免誤會發生，若有誤會找到解決方式，以前若有誤會，也能因此改善。

(中時)