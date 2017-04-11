馮世寬提醒復興崗陸戰隊「外防突襲、內防突變」

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國防部長馮世寬11日前往國防大學復興崗校區，視導陸戰隊66旅步兵營進駐運作實況。（圖／軍聞社）

國防部長馮世寬11日下午前往北投復興崗校區，瞭解陸戰66旅步兵營戰備訓練執行情形。根據軍聞社報導，馮世寬親自進入戰情室、軍械室等場所，要求輪值人員進行通聯測試，驗證執勤實況，提醒單位官兵「外防突襲，內防突變」，應時時保持警覺。

軍聞社報導，國防部長馮世寬今日視導國防大學復興崗校區，瞭解海軍陸戰隊66旅步兵營進駐後運作實況，期勉各單位秉持聯合作戰精神，相互協調合作，澈底發揮教育、戰訓工作的效益，為國軍戰力奠定良好基礎。

(中時電子報)