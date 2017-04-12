歐盟黃牌何時解除 台灣漁民守法是關鍵
為了解除漁業黃牌，農委會副主委陳吉仲率團赴歐盟說明，得到歐盟肯定台灣在法律層面努力，但他坦言目前無法立即解除黃牌，後續台灣漁民是否守法將是關鍵。
台灣自2015年10月遭歐盟列入打擊非法（IUU）漁業不合作國家警告（黃牌）名單迄今已一年半，在台歐盟雙方共同合作下，台灣就遠洋漁業的法律架構、監控措施、漁獲物可追溯性及國際合作等四個面向所含11項行動計畫進行重整與改善。
陳吉仲率漁業署副署長黃鴻燕及相關同仁，4月10至11日在布魯塞爾與歐盟執委會海事暨漁業總署會談，說明政府對於打擊IUU漁業所投入的努力以及現階段已完成相關工作。
2天密集會談在今天結束，陳吉仲會後接受中央社訪問時表示，歐盟對台灣政府過去在法律架構層面及11項行動方案的進度表達正面肯定。
由於先前媒體曾問農委會主委林聰賢黃牌可否在今年底前解除？林聰賢當時表示，努力看看。今天陳吉仲則表示，雖然歐盟方面肯定法律架構層面等進度，「但這樣的正面肯定還無法立刻解除黃牌」，因為後續需有依法令執行的成效，解除黃牌才會比較樂觀。
據了解，歐盟能否解除對台灣的漁業黃牌，關鍵在於漁民是否能夠遵守規定，這才有助台灣被視為符合規範的國家，因此陳吉仲強調，未來在執法層面上，政府會與漁民一起合作，當符合規範時，解除黃牌的機會就非常大。
另據了解，歐盟要求台灣在執法上要補足人力，例如觀察員要有一定的涵蓋率。對此，陳吉仲說明，會談上已跟歐盟具體說明政府為了打擊IUU另額外增加142個人力，至於其中有28個人力還未補齊，這部分也向歐盟承諾人員在6月底前招滿。1060411
(中央社)
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