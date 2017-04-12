美豔辣媽 Snapchat創辦人女友米蘭達可兒

去年宣布訂婚的米蘭達可兒（圖右）和伊萬·斯皮格（圖左）。（圖/美聯社）

來自於澳洲雪梨（Sydney）的超模米蘭達可兒（Miranda Kerr），曾是飾演電影《魔戒》（The Lord of the Rings）精靈弓箭手的知名影星奧蘭多布魯（Orlando Bloom）妻子，兩人更育有一個兒子名叫弗林。但在6年相處下婚姻宣告破局，離婚後的米蘭達不僅沒有陷入低潮，反而在事業和感情上更上層樓。不僅廣告代言接到手軟，更讓小她7歲的Snap chat創辦人伊萬·斯皮格（Evan Spiegel）拜倒石榴裙下，兩人於去年7月正式訂婚，成為眾所矚目的金童玉女。

現年34歲的米蘭達，出生於澳洲雪梨，13歲獲得澳洲全國少女選美第一名，不久後遠赴美國紐約，與經濟公司NEXT Model簽約，開始活躍於各秀場之間。2006年替美妝品牌美寶蓮（Maybelline）拍攝的電視廣告大獲成功後，讓米蘭達成為內衣品牌維多利亞祕密（Victorias Secret）第一位澳洲籍的模特，連續3年替維多利亞祕密走秀，更讓米蘭達紅透半邊天。也在這個時間，她認識並交往了著名英國影星奧蘭多布魯，並很快地在2010年宣布結婚。一年後米蘭達更生下一個兒子，取名為弗林。

超模米蘭達可兒（圖前排黑衣）在紐約證交所與眾人自拍。（圖/美聯社）

內衣品牌維多利亞祕密第一位澳洲籍的超模就是米蘭達。（圖/美聯社）

但好景不常，兩人的感情最終在2013年走向終點，並正式宣布離婚。但米蘭達並未因此被打擊，廣告和代言依舊滿檔，也仍然維多利亞祕密上閃耀的星星之一。離婚兩年後，傳出與矽谷科技新貴、Snap chat創辦人伊萬·斯皮格交往，相差七歲的距離並未影響他們的戀情，從朋友慢慢穩紮穩打的發展，終於在去年（2016）傳出求婚的消息，兩人正式對外公開訂婚消息，讓外界都為這對金童玉女感到羨慕。

超模米蘭達（圖左）與前夫知名影星奧蘭多布魯（圖右）。（圖/美聯社）

現年34歲的米蘭達，從體態上很難看出已是育有一子的母親。（圖/美聯社）

身價高達46億美元（約1,408.5億台幣）的伊萬·斯皮格，畢業於名校史丹福大學（Stanford University），雙親都是律師事務所的合夥人，讓他從小成長於富裕而無憂的家庭之中。雖然從他的專訪自述中，許多行為和思維都被外界貼上「富二代」的負面標籤，但跨足各種領域的工作經驗、創業和學習，卻也讓他具備更完備的應變能力。如今不僅讓一手創立的品牌成功掛牌上市，更娶得他心目中的女神米蘭達，如何不讓外界忌妒和怨恨。

超模米蘭達（圖左）與前夫奧蘭多布魯（圖右）。（圖/美聯社）

Miranda Kerr Full Interview The Project 2016 September 06

即將再嫁為人妻的米蘭達，除了持續自己超模的職業生涯，也成為未婚夫名下品牌的最佳代言人，讓Snapchat 的知名度大幅提昇，同時更反應在股價上，讓未婚夫的身價一夕暴漲，再次成為美國科技業的明日之星，也讓這位美豔辣媽成為紐約證交所中最美麗的女性。

(中時電子報)