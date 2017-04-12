凌晨花蓮4.0地震 最大震度1級

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凌晨0時4分花蓮縣政府西偏南方16.2公里（位於花蓮縣秀林鄉）發生規模4.0的地震，地震深度為51公里。（圖取自氣象局地震報告）

凌晨0時4分花蓮縣政府西偏南方16.2公里（位於花蓮縣秀林鄉）發生規模4.0的地震，地震深度為51公里。（圖取自氣象局地震報告）

地牛翻身！今（12日）凌晨0時4分花蓮縣政府西偏南方16.2公里（位於花蓮縣秀林鄉）發生規模4.0的地震，地震深度為51公里。

據氣象局報告，這起地震的深度為51公里。各地最大震度：花蓮縣壽豐、秀林、磯崎、西林、太魯閣，以及南投縣合歡山、宜蘭縣南澳皆為1級。這幾地震發生後，凌晨0時16分又發生規模3.9的餘震，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)