球隊巴士遭炸彈襲擊 歐冠足賽喊卡

多特蒙德總教練圖克（右一）與球員在意外後驚魂未定。（美聯社）

德甲多特蒙德足球隊巴士，在往球場的路上遭炸彈襲擊，造成側後方擋風玻璃破裂。（美聯社）

原定在台灣時間12日凌晨進行的歐洲足球冠軍聯賽，多特蒙德與摩納哥進行的8強首回合賽事，因為多特蒙德的球隊巴士在距離球場約10公里處遭炸彈襲擊，比賽已先喊卡，多特後衛巴特拉（Marc Bartra）受傷送醫。

德國警方表示，多特的巴士在離開飯店前往球場的途中被3個炸彈擊中，造成側面擋風玻璃破裂，一名球員受傷，經確認為西班牙籍後衛巴特拉。

多特蒙德先發後衛巴特拉在炸彈襲擊中受傷送醫。（美聯社）

26歲的巴特拉在去年夏天加盟多特蒙德，在這場主場對陣摩納哥的比賽，巴特拉是預定的先發後衛，他也代表西班牙國家隊出賽過12場國際賽。

炸彈事件德國警方仍在追查，好消息是狀況並不是出現在要比賽的希格諾伊杜納球場，這座全德國最大的足球場，可以容納超過8萬名觀眾。多特球團開賽前1小時在推特上宣布比賽喊停，並疏散現場球迷。

當停賽的消息傳出，連在球場內的摩納哥客隊球迷，都一起高喊「多特蒙德」、「多特蒙德」，祈禱一切平安。多特稍後也宣布，這場比賽將延後一天，改到當地時間周三晚間8時半開踢。

(中時電子報)