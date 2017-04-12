聯航濺血醫生有案底 與男病患性交易

美國媒體報導指乘客為69歲的道歐(David Dao)，他的身分也被起底。(圖片取自nypost)

美國聯合航空周日爆出因為機位超賣，以粗暴手段逼迫一名亞裔醫師道歐(David Dao)下機，還造成他受傷流血，現在各界除了指責聯航外，也起底這名醫生，發現這名華裔醫師曾有案底，與一名男病患進行性交易，並利用醫師職務之便，非法賣麻藥毒品給這名男子。

遭美國聯合航空硬拖下機的濺血醫生，美國媒體報導指乘客為69歲的道歐(David Dao) ，1970年代於越南就讀醫學院，隨後移民美國，目前在肯塔基州伊莉莎白鎮執業。他的太太泰瑞莎（Teresa Dao）也是是名小兒科醫生，也在肯塔基州伊莉莎白鎮執業，兩人育有5子，其中4個孩子也都是醫生。

據美國《紐約郵報》報導，2003年曾因涉及藥物相關罪行被捕，他在執業期間，與男病患凱斯(Brian Case)發生性關係，並讓凱斯成為他的辦公室經理，並經常以處方籤的藥物和凱斯交易換取性行為。據悉道歐曾經要求和凱斯發生性關係，，兩人也經常去摩鐵開房間。事件在2003年爆發，最後道歐遭到逮捕，他在2004被判刑，緩刑5年，2005年被取消醫師執照，2015年又重新取得執業執照。

(中時電子報)