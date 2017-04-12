別再當夜貓族！研究：早起吃早餐的人比較瘦
別再賴在床上了，趕快早起吃早餐吧！俗話說，「早起的鳥兒有蟲吃！」這句話除要人們早起運用時間外，據科學研究證實，早起的人身體健康也比較好，其中這和睡眠習慣和飲食習慣大有關係。
想要減肥嗎？不要再當夜貓子了！「早睡早起身體好！」這句話可能是真的！《Well+Good》網站報導， 根據一份最新醫學研究報告指出，習慣早起的人擁有更健康的飲食習慣，間接證實，早起吃早餐的人其新陳代謝會更好，有助減肥。
研究以逾2000人為受試者，記錄其睡眠時間、起床時間、並觀察其飲食狀況，研究發現，早起者和夜貓族間最大的差別在於「所做的第一件事」，而用第一餐的時間影響了日後的健康狀況。
研究發現，早起者人通常會以平衡、健康的早餐開啟新的一天，而早餐多以攝取蛋白質和健康脂肪等輕食類；相反的，夜貓族因晚起，第一餐多是早餐、午餐混著吃，不同於輕食類，夜貓族起床後的第一餐多為易碳水化合物或炸物。
起床後的第一餐，也關係到個人的健康！肥胖學會發言人、阿拉巴馬大學伯明罕分校康提司佩特森（Courtney Peterson）博士說：「早起吃早餐的好處多，不僅能降低罹患糖尿病、心臟病的風險，還能促進新陳代謝，對於想減肥的朋友而言，如早點進食，有助身體燃燒更多熱量，進而達到苗條瘦身效果。
(中時電子報)
文章來源：《Well+Good》網站
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。