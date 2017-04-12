別再當夜貓族！研究：早起吃早餐的人比較瘦

據科學研究證實，早起的人身體健康也比較好，其中這和睡眠習慣和飲食習慣大有關係。（達志影像／shutterstock提供）

別再賴在床上了，趕快早起吃早餐吧！俗話說，「早起的鳥兒有蟲吃！」這句話除要人們早起運用時間外，據科學研究證實，早起的人身體健康也比較好，其中這和睡眠習慣和飲食習慣大有關係。

想要減肥嗎？不要再當夜貓子了！「早睡早起身體好！」這句話可能是真的！《Well+Good》網站報導， 根據一份最新醫學研究報告指出，習慣早起的人擁有更健康的飲食習慣，間接證實，早起吃早餐的人其新陳代謝會更好，有助減肥。

研究以逾2000人為受試者，記錄其睡眠時間、起床時間、並觀察其飲食狀況，研究發現，早起者和夜貓族間最大的差別在於「所做的第一件事」，而用第一餐的時間影響了日後的健康狀況。

研究發現，早起者人通常會以平衡、健康的早餐開啟新的一天，而早餐多以攝取蛋白質和健康脂肪等輕食類；相反的，夜貓族因晚起，第一餐多是早餐、午餐混著吃，不同於輕食類，夜貓族起床後的第一餐多為易碳水化合物或炸物。

起床後的第一餐，也關係到個人的健康！肥胖學會發言人、阿拉巴馬大學伯明罕分校康提司佩特森（Courtney Peterson）博士說：「早起吃早餐的好處多，不僅能降低罹患糖尿病、心臟病的風險，還能促進新陳代謝，對於想減肥的朋友而言，如早點進食，有助身體燃燒更多熱量，進而達到苗條瘦身效果。

(中時電子報)