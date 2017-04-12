80天燒6億！川普1年旅行開銷超過歐巴馬8年總和

有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普多次赴佛羅里達州海湖莊園度假，就任短短80天內公費旅行開銷估計超過2000萬美元（約台幣6億元）。(圖片取自美聯社)

美國總統川普應該是有史以來最燒錢的總統，有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普多次赴佛羅里達州海湖莊園度假，就任短短80天內公費旅行開銷估計超過2000萬美元（約台幣6億元），預估川普就任第一年內的旅行開銷就會超過前總統歐巴馬8年的總和。

監督政府開支的團體「司法觀察」表示，歐巴馬執政8年的旅行總開銷約為9700萬美元（約台幣29.7億元）。川普就任以來約80天，至今有6個周末、總共21天在佛羅里達州海湖莊園度過，估計總開銷為2160萬美元（約台幣6.6億元）。專家預估，以川普經常到佛羅里達州度假的大陣仗，旅行開銷將在數月內超越歐巴馬8年以來的總和。最諷刺的是川普主張聯邦政府節約開支，卻經常批評歐巴馬花公帑旅行，而他短短80天就燒了6億。

(中時電子報)