地緣政治緊張升高 歐股漲跌互見

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繼美國空襲敘利亞後，朝鮮半島緊張情勢又升高，投資人採取觀望態度，今天全球股巿交易疲軟。投資人消化英國3月通膨率維持在3年半來高點後，倫敦股巿表現優於其他歐洲股巿。

倫敦FTSE 100指數上漲16.56點或0.23%，以7365.50點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌61.17點或0.50%，收在12139.35點。

巴黎CAC 40指數跌5.59點或0.11%，收5101.86點。1060412

(中央社)