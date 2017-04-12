文化部「東南亞藝文領袖啟動」2017新南向文化交流
繼「南國悲歌--柬埔寨安魂曲」音樂創作工作坊在4月1日演出，為文化部新南向文化交流系列活動揭開序幕後，多場由該部東南亞事務諮詢委員主講之藝文沙龍、講座、影展即將登場。
文化部表示，台灣與東南亞各國的交往有極長的歷史脈絡，「新」南向政策正是希望能在此既有的友好脈絡上，繼往開來，分享新機會，並促進雙方社會更加細緻地了解彼此的文化內涵，該部邀請多位深耕東南亞的藝文領袖擔任該部諮詢委員，在4月10日至14日間參與各項活動，在美術館、校園等和民眾面對面，以區域的視野及高度進行雙向對話交流。
系列活動主題精彩多元，包括北、高美術館、菲律賓和新加坡藝文機構領袖與談前瞻亞洲藝文場館營運及國際連結策略、趙德胤及多位東南亞電影節總監導演與談之亞洲電影節的敘事重建兩場藝文沙龍；和政治大學合辦之電影節、講座，包括新銳導演鄒隆娜談跨國拍片與製片、趙德胤導演探討紀錄片影像中的緬甸、印尼日惹亞洲電影節總監Budi Irawanto分享印尼青年導演的創作挑戰。
此外，馬來西亞翻譯圖書院長Mohd Khair Ngadiron介紹回教建築、攝影藝術家剖析其回歸越南的藝術家創作歷程、寮國織女談女性振興傳統工藝的角色、泰國朱大教授談Lady Boy歌舞秀和傳統面具舞劇的映照、泰國藝評家從阿比查邦電影的靈界觀看雲喬族的泛靈信仰；多場對話及電影放映，將全方位開展民眾對東南亞的新視野。
(中時電子報)
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