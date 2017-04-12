憂心地緣政治風險　美股小跌作收

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擔憂地緣政治風險，投資人轉向黃金及其他避險資產，美國股巿今天小跌作收。

道瓊工業指數終場下跌6.72點，或0.03%，收在20651.3點；標準普爾500指數下跌3.38點，或0.14%，收在2353.78點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌14.15點，或0.24%，收在5866.77點。1060412

(中央社)