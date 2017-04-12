超賣機票請誰下機？ 真相曝光
美國聯合航空（United Airlines）因超賣機票，強拖一名亞裔醫生下機，導致他受傷流血，引發軒然大波，而類似事件層出不窮，美國去年就有逾47萬人被請下飛機，其中4萬人非自願下機。其實航空公司超賣機票其實相當平常，如面臨機位不夠的狀況，也自有一套選擇下機旅客的標準，航空公司選擇被踢掉的乘客不見得真的是抽籤的關係。
根據美國運輸部（DOT）統計，美國12家最大的航空公司去年因超賣機位，將47.5萬名乘客請下飛機，其中91.5％為自願放棄。根據規定，航空公司超賣機位不違法，有權以旅遊優惠券等報酬，請求乘客自願放棄機位。航空公司面臨需要要求乘客非自願下機狀況時，這些條款都載入「承運契約」中，所以乘客購票的同時便視為同意這些條款，亦即乘客無法拒絕被趕下飛機。
有線電視新聞網（CNN）報導，聯合航空、美國航空和達美都會依票價高低、報到時間和是否為常客甚至VIP，決定請誰下飛機。買便宜機票或較晚報到的乘客容易被請下機，身障者及無大人陪同的未成年旅客或是軍方人員通常不會被要求下機。美國航空（American Airlines）就表明會根據旅客抵達櫃台辦理登記的順序，決定無法登機的人選，但也會考量票價及顧客忠誠度，所以提醒乘客早點報到能避免被踢下機。
而台灣PTT更有鄉民PO文爆料，因為先生是UA的最高級會員，有次他們臨時去機場劃位訂票，但航班已經額滿了，但櫃台人員表示會幫忙喬位子，最後聽到登機門櫃檯的空服員廣播兩個人的名字，才發現他們是因為他們才被踢下機，當下也對那兩人感到很抱歉。所以機票超賣而被踢的旅客不見得都是用電腦隨機抽籤決定的，有時是因為突然有高級會員插隊的關係。而這一番言論也引起熱議，鄉民表示如果是真的，普通人機票錢花的這麼不值！
(中時電子報)
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