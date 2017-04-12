各地陣雨或雷雨 氣溫再下降

我要評比

鋒面在台灣附近徘徊，中央氣象局指出，今天各地天氣都不穩定，易有陣雨或雷雨，感覺比昨天濕涼，北部東北部高溫約攝氏20到22度，中南部大多23到25度。

氣象局表示，今天各地的氣溫預計會比昨天（11日）再下降一些，中南部地區尤其明顯，大約會下降3到5度左右，由於瞬間大雨，可能伴隨雷擊與強陣風，外出一定要記得攜帶雨具，交通行車也要特別注意安全。

另外提醒，中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）及馬祖沿海易有較強陣風及風浪，海邊活動及海上作業請注意安全。

在空氣品質預報資訊方面，今天全台各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網網站http://goo.gl/hE5Oct。1060412

(中央社)