誠品室內樂節！陳郁秀攜女獻藝 台美法跨世代4名團競演

誠品表演廳攜手陳郁秀老師，及台灣頂尖天團「Infinite首席四重奏」與「五度音弦樂四重奏」，打造全台最具指標性的室內樂節。（誠品提供）

在台灣，也能聽見世界之聲！2017誠品室內樂節，除了邀來榮獲9座葛萊美獎的艾默森弦樂四重奏、以及法國新星范庫易克弦樂四重奏之外，台灣也有2個備受矚目的弦樂四重奏登場。甫與NSO歐洲巡迴演出結束的「Infinite首席四重奏」將於4／23擔任室內樂節開幕重責；而成員多自美國音樂名校畢業的「五度音弦樂四重奏」，也將於5／20演繹精采曲目。

誠品室內樂節去年邀請德國萊比錫弦樂四重奏、美國茱莉亞弦樂四重奏、Infinite首席四重奏等天團，滿座率高達93％。2017誠品室內樂節延續好評熱潮，不僅擴大演出規模，邀請４個國內外天團帶來5檔演出，也持續推動大師班、導聆等周邊活動，提供台灣青年學子免費獲得國際大師指點的機會。

盧佳君將在5／20率領五度音弦樂四重奏登台演出，演繹古典、浪漫、現代三個不同時期的弦樂四重奏作品。（誠品提供）

誠品表演廳也與長期關注台灣本土藝術文化的白鷺鷥文教基金會合作，共同打造國內室內樂的教育與演出舞台。誠品表演廳藝術顧問陳郁秀表示：「我們期待能透過誠品室內樂節，邀請國際級表演團體來到台灣演出，同時也讓台灣優質的樂團有好的演出平台，為室內樂創造能量與延續性。」

琴藝精湛 李宜錦盧佳君大飽樂迷耳福

NSO甫於歐洲巡迴演出，《台灣》一曲讓國外樂迷深受感動，汲取國際演出經驗返台的李宜錦說，「台灣音樂家的實力絕對不輸國外。誠品室內樂節是一個很棒的展演平台，讓台灣樂迷能一次聽見台灣與國際樂團的演奏，同時也促進了雙方交流切磋的機會。」

李宜錦所率領的Infinite首席四重奏將在4／23為誠品室內樂節揭開序幕，去年也擔綱開幕重責的他們，默契更加純熟、琴藝更具淬鍊，並特別在這次的表演加入小巧思，選擇了有「3B」之稱的三位作曲家各自的第三號作品，希望以悠閒又不失嚴謹的貝多芬、精準的巴爾托克以及充滿幸福感的布拉姆斯，帶給觀眾「晶瑩剔透」的聆賞體驗。

身為台灣頂尖音樂家之一的盧佳君，也將在5／20率領五度音弦樂四重奏登台演出，為呈現波西米亞風格的愛與愁，五度音弦樂四重奏特別選了古典、浪漫、現代三個不同時期的弦樂四重奏作品，邀請樂迷朋友一起體驗弦樂四重奏從海頓古典樂派之絕對音樂中的古典、優雅，到德弗亞克的浪漫樂派之標題音樂的個人主義思維，一直到楊納傑克之現代音樂的戲劇性、故事性的發展變化。

盧佳君說：「我們希望透過不同樂派的音樂來震撼聽眾的聽覺、激發視覺的想像、攪動內心的情感，看音樂如何在不同的時空中，同時展現藝術的美感與創新，以及個人情感和時代氛圍的衝突與宣洩。」

(中時電子報)