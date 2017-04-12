法國大選最終倒數 極左梅蘭雄能否突破重圍？

法國極左派「不屈法國」總統候選人梅蘭雄。（圖/美聯社）

即將在本月23日舉行第一輪總統大選的法國，當前民調支持率咬的非常緊，領先的瑪琳勒龐（Marine Le Pen）和馬克宏（Emmanuel Macron）雖預料應可順利進入二輪，但近期急起直追的極左派「不屈法國」（La France insoumise）候選人梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon），支持度與前總理費雍（François Fillon）不相上下。但其激進的高額富人稅制與退出北約（NATO）政見，恐對他能否突破重圍產生不利因素。

據路透社（Reuters）報導，進入最終倒數的法國總統大選，目前民調領先者仍是瑪琳勒龐（24%）和馬克宏（23%），但國際與法國當地投資人更關心的，卻是近期急起直追的極左派「不屈法國」候選人梅蘭雄。這位民調一度力壓前總理費雍的黑馬，政見中提出對富人開徵100%的高額稅負、退出北約節省國防開支，並將與歐盟（EU）重新商議法國的地位，都讓法國的投資人與工商團體深感憂慮。面對全國1/3未表態選民，前四強候選人的民調差距，仍在隨時能翻盤的範圍之內，法國一輪的成績恐將至最後一刻才能真正明朗。

法國前總理費雍（圖左）與極左派候選人梅蘭雄（圖右）。（圖/美聯社）

現年66歲的梅蘭雄，出生於摩洛哥丹吉爾，年輕時曾參加國際主義共產主義組織，1977年加入法國社會黨（Parti socialiste），並一路從地方市議員向上選到歐洲議會議員。2008年因理念不合退出社會黨，另組新興的左翼黨（Parti de gauche），但在2016年再次脫離自創極左政黨「不屈法國」。2012年總統大選，代表左翼陣線出馬角逐，最終得票率為11.10%，僅取得第四名成績，未能挺進第二輪。

崇拜已故委內瑞拉（Venezuela）前總統查維茲（Hugo Chavez）的梅蘭雄，推行社會主義經濟政策亦是他的目標之一。他堅持法國勞工每週工時應從現行的35小時下修至32小時，退休年限重新調降回60歲；並要求任何月收入達3.3萬歐元（約107.3萬台幣）的居民，稅負都應上漲至100%。在當今經濟成長低迷和失業率居高不下的法國，極左與極右的力量不再只是「小眾」，法國民眾如何抉擇未來5年的發展，將在23日當天見分曉。

(中時電子報)