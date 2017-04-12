全台濕涼！台中以南8縣市大雨特報
出門記得帶傘！今天天都不穩定，全台濕涼，北部東北部高溫約攝氏20到22度，中南部大多23到25度。氣象局也於今早針對台中以南8縣市發布大雨特報。
今（12）日鋒面及東北季風稍增強影響，北部及東北部天氣稍涼；台灣各地及澎湖、金門有陣雨或雷雨，馬祖為多雲的天氣。氣象局也針對台中以南至高雄等8縣市發布大雨特報。
明（13）日華南雲雨區東移，西半部地區仍有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨。北部東北部高溫約攝氏20到22度，中南部大多23到25度。
中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）及馬祖沿海空曠地區易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。
在空氣品質預報資訊方面，今天全台各地及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：天氣
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