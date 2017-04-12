難平眾怒！聯航總裁再道歉

總裁姆諾茲（Oscar Munoz）11日又再度道歉，稱該事件實為可怕。(圖片取自美聯社)

美國聯航周日為了讓員工登機，強行逼迫一名華裔醫生下機導致見血事件，這件事也反映在11日美股表現，市值縮水約8億美元（約台幣約245億元）。總裁姆諾茲（Oscar Munoz）11日又再度道歉，稱該事件實為可怕，對這名被強行拖下機的乘客，以及同班機上的所有乘客深感抱歉，沒有人應該遭如此不當對待，更承諾會致力改善。

姆諾茲在向聲明中說：「我對所發生的事深表歉意........我希望你們了解，我們會完全負責，我們也將致力改善。」

姆諾茲強調：「我深感抱歉，我們將會解決這個問題．．．我對遭到強行拖下機的旅客，以及機上所有旅客深表道歉，沒有人應當受到此種方式的虐待。」

他也承諾公司將承擔所有責任，避免類似事件再度發生，保證將重新檢視公司政策，公司將於30日發布重新檢視的結果。

姆諾茲在事發第一時間公司內部信中稱這位乘客「鬧事」又「好鬥」（disruptive and belligerent），又指責是這名受傷的乘客不願配合還提高音量，他持續反抗而且越來越具破壞性且好鬥，也是這樣才讓員工毫無選擇，只好叫來航警將人帶下飛機，並在信中表達支持員工做法，引起外界譁然。

(中時電子報)