沙烏地可能支持延長OPEC減產 油價揚

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布倫特原油價格今天第7天走揚，為2012年以來最長漲勢，因沙烏地阿拉伯可能支持延長石油輸出國家組織（OPEC）減產協議。

倫敦市場北海布倫特原油的6月期貨價格上漲25美分，收在每桶56.23美元，為3月1日以來最高收盤價。

紐約市場西德州中級原油的5月期貨價格上漲32美分，收在每桶53.40美元。（譯者：中央社徐睿承）1060412

(中央社)