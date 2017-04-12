英媒：美國對不聽話有色人種一向暴力
美國聯航以粗暴方式將一名華裔醫生趕下機，引起全球關注，英國衛報專欄作家瑞雪爾（Steven W. Thrasher）指出，聯航事件並不是個案，美國對不服從權威的有色人種一向使用暴力，就像白人警察槍殺非裔一樣。
瑞雪爾表示，美國人的心智被訓練得必須服從權威。透過教育、商業、政府和警察暴力中都能看出，服從是美國永恆的主題。美國統治階級並不希望人們資訊豐富、教育程度高能批判思考，他們想要服從的工人，「剛好聰明到能操作機器和嫻熟紙上作業，剛好笨到能無奈接受所有那些較差的工作」。
瑞雪爾說， 我根本不敢相信一個白皮膚金髮的女人會以這種方式被一名航警打傷了。她會在機上威脅要起訴，其他乘客會來幫助，整個飛機都會被摧毀。
他更抨擊，聯航發聲明曾表示如果這個乘客乖乖配合，公司就不會這樣對待他。瑞雪爾說，同樣的邏輯也常發生在警察殺非裔的案件中，警察經常辯護，假如民眾聽話，就不會被殺。官方放出這種訊息是要讓人們對不服從感到恐懼，並說服美國人，為了達到必要手段，使用暴力沒問題。
(中時電子報)
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