比利時BIFFF影展 健忘村獲好評
被稱為世界三大奇幻影展之一的「布魯塞爾奇幻影展」本月熱鬧登場，主辦單位今年邀請台灣電影「健忘村」參展，獲得觀眾好評。
「布魯塞爾奇幻影展」（Brussels InternationalFantastic Film Festival, BIFFF）今年邁入第35屆，影展主題偏重在科幻、恐怖或是想像奇幻題材，被稱為世界三大奇幻影展之一，作品包括歐美及亞洲，每年都受到很高的重視。
BIFFF選中台灣導演陳玉勳的作品「健忘村」，今晚在布魯塞爾中央美術館（BOZAR）放映，歐盟兼駐比利時代表處副代表丁干城在大會介紹下受到現場觀眾熱烈掌聲，駐處也邀請多位比利時政要及歐盟議員到場觀賞。
而這部電影除了喜劇、懸疑、奇幻等豐富元素外，再加上片中不少台灣美景，放映過程中掌聲不斷。
BIFFF自1983年舉辦以來，為配合奇幻主題，主辦單位也會在影展期間舉辦多場活動，讓來看電影的觀眾更能有近距離感受，今年展場就包括有奇幻人體彩繪競賽，參賽者透過化妝技巧讓模特兒變成外星人、殭屍以及各種奇幻的主題。1060412
(中央社)
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