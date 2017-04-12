錯舉希特勒為例 美白宮發言人遭各方圍剿

美國白宮發言人史派塞日前在新聞發布會上，錯舉希特勒案例引發各方圍剿。（圖/美聯社）

美國白宮發言人史派塞（Sean Spicer）日前在新聞發布會上，因為一句「連希特勒（Adolf Hitler）都不會像阿薩德（Bashar al-Assad）一樣，將化學武器使用在本國民眾身上。」不僅引起以色列官方嚴正抗議，更讓眾議院少數黨領袖裴洛西（Nancy Pelosi）致電總統川普（Donald Trump），要求撤換史派塞的職務。對於各方圍剿，史派塞也於今日公開道歉，表示自己犯了一個極不適當的錯誤。

據路透社（Reuters）報導，在敘利亞的化武攻擊事件仍爭論不休的當下，美國白宮發言人卻因一個錯誤比喻，讓自己撞上馬蜂窩而成為攻擊目標之一。史派塞在日前的白宮新聞發布會上，說出「連希特勒都不會像阿薩德一樣，將化學武器使用在本國民眾身上」的比喻，立即引起社群媒體的撻伐。以色列運輸部長卡茲（Yisrael Katz）在推特上寫道，史派塞的發言極為不恰當，他應該盡早道歉或辭職下台！眾院少數黨領袖裴洛西更直接致電川普，要求即刻開除這個失職的總統發言人。

希特勒、納粹（NAZI）和猶太人議題，至今仍是美國高層政治的一個禁區，尤其在擁有龐大財力和遊說團體支持的華府地區，只要一有錯誤言論或引用，都很容易因此引火上身。然而從上任以來，行事風格與川普甚為相似的史派塞，多次在新聞發布會上惹出爭議，無論是用字遣詞過於強硬、或是對媒體的控管與挑選，都讓他和川普成為脫口秀與社群網路抨擊的主要對象。

面對各方譴責和批評，史派塞於今日在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，正式公開表達道歉之意，他承認自己犯了錯誤，一個不該犯且未來也不會再出現的錯誤，對於自己先前的言論，感到非常不適當。但本就不受眾人喜愛的史派塞，在化武攻擊的混亂局面前，將自己捲入國內政治風暴中，恐將危及他的發言人前途。

(中時電子報)