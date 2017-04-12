巴西貪瀆案 最高法院下令調查百名高官
巴西最高法院負責審理巴西石油公司貪瀆案的大法官法金，批准總檢察院調查被檢舉貪瀆的9名部會首長、29名參議員、42名眾議員與24名政客等。
聖保羅州報（O Estado de S. Paulo）新聞網站指出，調查目標包括同屬巴西民主運動黨的參、眾議會議長奧里維拉（Eunicio Oliveira）和梅雅（Rodrigo Maia）。
法金（Edson Fachin）的裁決內容尚未正式發布，報導稱消息來源取得大法官4日簽署的電子判決書。
報導指出，共和國總檢察長賈諾特（Rodrigo Janot）根據巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案主要涉案建商Odebrecht的78名汙點證人其中40人的證詞，於3月14日向最高法院聲請調查。
新聞網站指出，法金亦批准賈諾特的要求，83件調查聲請不列入保密。
「賈諾特名單」包括83件調查聲請，211件將有關無司法特權嫌疑人被檢舉內容分發下層法院審理聲請，7件結案聲請和19件其他措施。
據報導，法金也批准調查1名國家審計院大法官、3名州長和另外24名政客和高層人士，這些人雖然也沒有司法特權，但與汙點證人陳述的事實有關。
報導指出，汙點證人的檢舉內容也提及總統泰梅爾（Michel Temer），但因擁有總統的「臨時豁免權」，不能追究與任期無關的罪行，所以未被列入「賈諾特名單」。1060412
(中央社)
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