巴油貪瀆案建商庭證 指前總統魯拉收賄
巴西石油公司貪瀆案主要涉案建設公司Odebrecht前總裁馬塞羅向巴西法院供稱，建設公司賄絡部門名單中的代號「朋友」，是工黨籍前總統魯拉。
巴西新聞爆料網站O Antagonista指出，馬塞羅（Marcelo Odebrecht）昨天出庭，向承審巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案的一審法官莫羅（Sergio Moro）證實，建設公司賄絡部門名單中的代號「朋友」，是工黨籍前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。
馬塞羅供稱，在2012至2013年間透過代號「B計畫」的康提茨（Branislav Kontic）提領巴西幣1300萬元現金給魯拉，另外400萬元給「魯拉機構」，同時為興建新的機構大樓投資總數1240萬元購買土地。
此外，Odebrecht還交付5000萬元賄款給曼蒂嘉，作為魯拉的接班人羅賽芙（Dilma Rousseff）的競選經費。
這是馬塞羅與巴西總檢察院和高等選舉法院達成有賞告密協定後，首次出席庭訊。
馬塞羅還供稱，巴西檢警機關開始調查巴西石油公司貪汙機制後，他本人曾前往墨西哥提醒羅賽芙，小心調查工作小組可能查到魯拉和羅賽芙競選活動形象宣傳師桑塔納（Joao Santana）的海外秘密帳戶，但羅賽芙絲毫不在意。
魯拉透過新聞發言人布布聲明，否認馬塞羅的所有指控。1060412
(中央社)
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