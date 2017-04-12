飯店級冷凍牛肉麵　哪家最對味？

台北晶華的清燉牛肉麵是名符其實的冠軍滋味。（鄧博仁攝）

台北國賓飯店昨天宣布：「我們也要賣冷凍牛肉麵！」這樣一來，飯店等級的冷凍牛肉麵就達到5家，包含晶華的冠軍牛肉麵、成旅晶贊的總裁牛肉麵、圓山飯店的招牌牛肉麵，加上美福集團「愛．熟成21」的乾式熟成牛肉麵等等。這些冷凍牛肉麵不便宜，兩碗一盒就要價560元，不能像泡麵一樣大肆採購，而這麼多選擇中，究竟哪一家最棒？

直接說結論！答案是：想試試乾式熟成是什麼滋味，請選美福；請長輩吃懷舊滋味，不要辣請選台北圓山，要辣請選成旅晶贊；喜歡調味重且辣的年輕人，請選國賓；想吃老少咸宜的清燉，請選晶華。

讓我們一家一家看！

■台北晶華 清燉滋味／一盒2碗售價560元

肉與麵：牛肉是澳洲牛腱心塊，燉煮後再以原高湯滾煮一次確保入味，並以逆紋方向切片保持軟嫩口感。麵條是重新調整過水與麵粉比例的陽春麵，充滿Q度與嚼勁。

特色與簡介：晶華的牛肉麵分成紅燒與清燉兩種口味，最推薦的是清燉牛肉麵。這一碗是當年主廚張進安贏得第八屆台北牛肉麵節的冠軍品項，作法是將牛大骨、牛腱心塊與青蔥、薑、洋蔥分別煎炒，逼出香氣後再入鍋燉煮，最後沖去多餘油質保持湯色清澈，入口清爽卻充滿滋味。冷凍牛肉麵在2016年為晶華賺進800萬營收，CNN曾經報導這碗冠軍牛肉麵，去年觀光局也邀請晶華帶著這碗牛肉麵到紐約宣傳美食，是一碗名氣跟口味都極佳的牛肉麵。

■台北圓山 傳統滋味／一盒2碗售價560元

肉與麵：牛肉是美國牛肋條帶筋部位，經過一整天的燉煮，軟中帶勁又入口即化。麵條是南僑中式勁麵，彈性十足，軟Q有嚼勁。

特色與簡介：台北圓山飯店牛肉麵多年前因大陸海協會會長陳雲林強力推薦而聲名大噪。當年陳雲林第一次吃到後念念不忘，第二次來台參加兩岸會談，出發前交代幕僚幫他預訂來台第一餐，指定的就是台北圓山飯店牛肉麵。這一碗麵由在飯店服務40多年的「小胖師傅」陳忠榮研發，湯頭是將烤熟的牛大骨、牛筋肉與爆香後的陳皮、月桂葉、胡椒粒、八角、花椒粒等配方一同細火慢燉48小時，直到牛肉風味完全融入湯裡，有著濃郁熬燉滋味。單月銷售約達2000份，為飯店帶來不少營收。包裝上「牛肉麵」三個字是邀請「每日一字」的國內知名書法大師張炳煌題字，送禮既大方又美觀。最讓人回味是禮盒中附贈的酸菜，是與蒜頭、辣椒一同炒過的古早味，退冰即可享用，滋味非常迷人，除麵條外，其他品項均由飯店自製，非委外代工。

■成旅晶贊 香辣滋味／一盒2碗售價560元

肉與麵：選用澳洲牛、一頭牛只能取2條的牛前小腿腱子心肉。麵條是台南關廟手工麵，Q彈有勁。

特色與簡介：「成旅晶贊」這名字唸起來很怪，但用台語唸就很清楚：「生意真贊」！也是辜家相關企業。這碗是由熱愛美食的母公司中租企業總裁辜仲立、與行政總主廚唐文浚共同試吃百來次後研發，因此稱為「總裁牛肉麵」，湯頭以牛大骨、雞爪當基底，加上牛筋膠質及大紅袍花椒、蒜頭酥、陳皮、老薑、蔬菜、花椒粒與辣豆瓣醬等材料熬煮8小時而成，帶著淡淡香辣。2016年全年賣出4142盒，為企業帶來200多萬營業額。目前已設立「總裁牛肉麵」實體店面，不少百貨商場力邀開分店，高層正評估中。這碗牛肉麵與圓山飯店一樣附贈兩份客家口味酸菜包，和麵一起吃更對味。

■愛．熟成21 回甘滋味／一盒2碗售價890元

肉與麵：包含美國去骨牛小排與美國短切牛腩，給人雙重肉品享受。麵條是以讚岐烏龍麵為基礎改良，更能吸附湯汁。並附贈兩雙質感木筷，送禮更體面。

特色與簡介：隸屬美福集團的愛．熟成21牛肉麵，因為擁有肉品商優勢，因此在湯頭與肉品都有看頭，強調全程自營自有生產而非代工。最著名是那碗「乾式熟成牛肉麵」，由乾式熟成牛排大師陳重光研發，利用Prime等級乾式熟成牛骨、牛邊角肉、老母雞、熟成8個月的有機豆瓣醬，以及洋蔥、番茄等各式鮮蔬以壓力鍋長時間熬燉，無味精或雞粉等人工添加物。單月最高銷售量達1萬包，一年可為美福帶來960萬營業額。

■台北國賓 52年川滋味／一盒1碗售價280元

肉與麵：選用略帶筋的澳洲牛腱肉與牛筋。麵條是南僑出品的北方拉麵，Q彈帶勁。

與目前幾款飯店級牛肉麵相比，這是味道最重、辣度最高的一碗牛肉麵。採用較正統的川味料理方式調理，湯底分成兩鍋熬，一鍋用牛大骨及老母雞文火精燉8小時而成；另一鍋以牛腱、牛筋、牛肉，加上6種中藥材及紅椒、去皮蒜頭、洋蔥、香菜等一起燉煮，最後1:1融合而成。最特別之處在於附上一包由牛油、桂皮、八角、草果、青蔥、芹菜、紅椒、豆豉、嫩子薑與郫縣豆瓣醬等材料熬成的「黃金秘製醬包｣，若不加這一包，吃起來就是一般紅燒牛肉麵，加了這一包後，整碗麵立刻充滿川味的麻香辣。除了牛肉麵之外，同時還推出國賓川菜廳招牌的水煮牛三寶。

(中時)