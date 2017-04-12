4月12日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●超賣機位 乘客遭殃 聯航硬幹 強拖華裔男下機

美國聯合航空公司9日傍晚一架由芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾市的航班，因超賣機位而無法空出座位給機組人員，竟召來航警粗暴地將一名不願下機的69歲華裔男性乘客強行拖走。同機乘客將航警施暴濺血過程拍下上傳社群網站，引發種族歧視爭議和網路撻伐聲浪。

●狠殺女友47刀 愈判愈輕…台大宅王 無期改判21年6月

震驚社會的「台大宅王」張彥文狠殺林姓女友47刀的情殺案，檢方起訴求處極刑，一審判張無期徒刑，案經上訴，高院考量他與死者家屬達成和解，且再犯殺人風險低，昨將他依殺人、強制性交罪判刑21年6月，恐嚇、侵入住宅部分判刑1年、可易科罰金，全案可上訴。

●馬英九告周玉蔻誹謗 逆轉勝

前總統馬英九不滿媒體人周玉蔻爆料指他收受頂新集團政治獻金，自訴周加重誹謗，一審判周無罪後，馬上訴高院，期間，馬2度親自出庭，痛罵周「口沒遮攔、恣意汙衊、從不查證、毫無責任」，高院認定周的言論未合理查證、非善意評論，致讓人名譽受損

《蘋果日報》焦點要聞

●《華郵》《紐時》揭醜川普 奪普立茲獎

美國新聞界最權威的「普立茲獎」（Pulitzer Prizes）前天開獎，被美國總統川普斥為製造假新聞的「全美公敵」《華盛頓郵報》和《紐約時報》，分別靠川普相關醜聞拿下全國報導獎及國際報導獎，最大獎公共服務獎金牌由紐約《每日新聞》和調查新聞網站ProPublica拿下。

●吃貓狗肉可罰25萬 公布姓名

吃貓狗肉將重罰！立法院昨三讀通過《動物保護法》部分條文修正案，未來民眾吃貓肉、狗肉或其內臟，將處新台幣五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰，並得公布姓名、照片。對此，動物社會研究會主任陳玉敏說，這是社會進步的象徵，盼藉修法提高保護犬貓意識。地方政府則說，動保人力不足，呼籲民眾積極檢舉。

●不恰當 雄中生 竟倡「納粹帝國」

名校高雄中學學生聯合自治會預定後天（周五）舉行學生議員補選，昨早發放選舉公報，三年級候選人政見欄竟有人提倡雄中成為「以阿色為元首之納粹雄中帝國、送反阿色份子至集中營」等爭議文字，校方發現後聯繫學聯會緊急回收公報，並對爭議內容致歉，將對學生輔導並檢討未盡把關之責；學聯會表示三年級選舉區選舉時程將延後。

《聯合報》焦點要聞

●衛福部全力「催生」 近期成立少子化辦公室

台灣出生率屢創新低，從今年開始，幼年人口首度低於老年人口，推動長照是衛福部近年最重要的政策與任務，但衛福部長陳時中表示，長照是社會議題，少子化卻是國安問題。他表示，近期將在衛福部成立少子化辦公室，提出創新政策刺激生育率。

●柔性司法的力量 唇耳眼鼻被割...她願續前緣

七十九歲黃姓老翁懷疑四十七歲祝姓女友移情別戀，狠心割下祝女雙唇、雙耳、眼瞼和鼻子毀容，兩人一度為此相互怨懟，後來兩度透過修復式司法對談，發現一時的誤會與衝動讓兩人生活變調，心結打開後，彼此感情仍在，祝女願意等黃出獄再續前緣，「有機會仍要在一起」。

●前瞻交火 張景森：朱立倫「念力」推動建設？

立法院近日召開「前瞻基礎建設計畫」公聽會，新北市長朱立倫多次爭取出席，卻遭行政院政務委員張景森昨天在臉書放炮 ，指責朱立倫是唯一未出席行政院前瞻計畫會議的首長，他並指朱立倫從未踏入部會大門，「真不知道他是靠什麼方式來推動建設計畫，念力嗎？」

《自由時報》焦點要聞

●李明哲遭拘 陸委會促中三個儘快

我國非政府組織工作者李明哲遭中國以國安理由拘留，政府也展開營救行動，蔡英文總統昨要求政府各單位盡一切努力保護李明哲權益，並以確保人身安全為最優先。陸委會並召開國際記者會，主委張小月除對中國政府表達嚴正抗議與不滿，並提出「三個儘快」，要求中方儘快說明案情真相、儘快公布關押地點、儘快同意家屬探視。

●不只勞軍捐… 婦聯會有6大財源

行政院黨產會四月廿七日將對婦聯會召開聽證程序，釐清其是否為國民黨附隨組織。據了解，黨產會在調查過程，也陸續發現婦聯會各資產來源，除過去曾曝光的勞軍捐、防衛捐、國民黨代領轉發款項之外，還有影劇票附捐、棉紗附捐、接受政府機關補捐助等，共計六大財源。

●司法官？行政官？ 檢察官定位今開戰

全國司法改革國是會議第三組今天將討論檢察官定位問題，法務部希望維持現狀，守住和法官並列司法官的底線，並希望修憲保障檢察官權，不過有法官和學者代表主張立法或修法讓檢察官成為行政官，不宜再和法官平起平坐；這場分組會議恐將上演檢察官定位攻防戰。

(中時電子報)