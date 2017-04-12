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4月12日各報頭版要聞

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4月12日各報頭版要聞
4月12日各報頭版要聞
焦點要聞
《中國時報》焦點要聞

●超賣機位 乘客遭殃 聯航硬幹 強拖華裔男下機

美國聯合航空公司9日傍晚一架由芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾市的航班，因超賣機位而無法空出座位給機組人員，竟召來航警粗暴地將一名不願下機的69歲華裔男性乘客強行拖走。同機乘客將航警施暴濺血過程拍下上傳社群網站，引發種族歧視爭議和網路撻伐聲浪。

●狠殺女友47刀 愈判愈輕…台大宅王 無期改判21年6月

震驚社會的「台大宅王」張彥文狠殺林姓女友47刀的情殺案，檢方起訴求處極刑，一審判張無期徒刑，案經上訴，高院考量他與死者家屬達成和解，且再犯殺人風險低，昨將他依殺人、強制性交罪判刑21年6月，恐嚇、侵入住宅部分判刑1年、可易科罰金，全案可上訴。

●馬英九告周玉蔻誹謗 逆轉勝

前總統馬英九不滿媒體人周玉蔻爆料指他收受頂新集團政治獻金，自訴周加重誹謗，一審判周無罪後，馬上訴高院，期間，馬2度親自出庭，痛罵周「口沒遮攔、恣意汙衊、從不查證、毫無責任」，高院認定周的言論未合理查證、非善意評論，致讓人名譽受損

焦點要聞
《蘋果日報》焦點要聞

●《華郵》《紐時》揭醜川普 奪普立茲獎

美國新聞界最權威的「普立茲獎」（Pulitzer Prizes）前天開獎，被美國總統川普斥為製造假新聞的「全美公敵」《華盛頓郵報》和《紐約時報》，分別靠川普相關醜聞拿下全國報導獎及國際報導獎，最大獎公共服務獎金牌由紐約《每日新聞》和調查新聞網站ProPublica拿下。

●吃貓狗肉可罰25萬 公布姓名

吃貓狗肉將重罰！立法院昨三讀通過《動物保護法》部分條文修正案，未來民眾吃貓肉、狗肉或其內臟，將處新台幣五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰，並得公布姓名、照片。對此，動物社會研究會主任陳玉敏說，這是社會進步的象徵，盼藉修法提高保護犬貓意識。地方政府則說，動保人力不足，呼籲民眾積極檢舉。

●不恰當 雄中生 竟倡「納粹帝國」

名校高雄中學學生聯合自治會預定後天（周五）舉行學生議員補選，昨早發放選舉公報，三年級候選人政見欄竟有人提倡雄中成為「以阿色為元首之納粹雄中帝國、送反阿色份子至集中營」等爭議文字，校方發現後聯繫學聯會緊急回收公報，並對爭議內容致歉，將對學生輔導並檢討未盡把關之責；學聯會表示三年級選舉區選舉時程將延後。

焦點要聞
《聯合報》焦點要聞

●衛福部全力「催生」 近期成立少子化辦公室

台灣出生率屢創新低，從今年開始，幼年人口首度低於老年人口，推動長照是衛福部近年最重要的政策與任務，但衛福部長陳時中表示，長照是社會議題，少子化卻是國安問題。他表示，近期將在衛福部成立少子化辦公室，提出創新政策刺激生育率。

●柔性司法的力量 唇耳眼鼻被割...她願續前緣

七十九歲黃姓老翁懷疑四十七歲祝姓女友移情別戀，狠心割下祝女雙唇、雙耳、眼瞼和鼻子毀容，兩人一度為此相互怨懟，後來兩度透過修復式司法對談，發現一時的誤會與衝動讓兩人生活變調，心結打開後，彼此感情仍在，祝女願意等黃出獄再續前緣，「有機會仍要在一起」。

●前瞻交火 張景森：朱立倫「念力」推動建設？

立法院近日召開「前瞻基礎建設計畫」公聽會，新北市長朱立倫多次爭取出席，卻遭行政院政務委員張景森昨天在臉書放炮 ，指責朱立倫是唯一未出席行政院前瞻計畫會議的首長，他並指朱立倫從未踏入部會大門，「真不知道他是靠什麼方式來推動建設計畫，念力嗎？」

焦點要聞
《自由時報》焦點要聞

●李明哲遭拘 陸委會促中三個儘快

我國非政府組織工作者李明哲遭中國以國安理由拘留，政府也展開營救行動，蔡英文總統昨要求政府各單位盡一切努力保護李明哲權益，並以確保人身安全為最優先。陸委會並召開國際記者會，主委張小月除對中國政府表達嚴正抗議與不滿，並提出「三個儘快」，要求中方儘快說明案情真相、儘快公布關押地點、儘快同意家屬探視。

●不只勞軍捐… 婦聯會有6大財源

行政院黨產會四月廿七日將對婦聯會召開聽證程序，釐清其是否為國民黨附隨組織。據了解，黨產會在調查過程，也陸續發現婦聯會各資產來源，除過去曾曝光的勞軍捐、防衛捐、國民黨代領轉發款項之外，還有影劇票附捐、棉紗附捐、接受政府機關補捐助等，共計六大財源。

●司法官？行政官？ 檢察官定位今開戰

全國司法改革國是會議第三組今天將討論檢察官定位問題，法務部希望維持現狀，守住和法官並列司法官的底線，並希望修憲保障檢察官權，不過有法官和學者代表主張立法或修法讓檢察官成為行政官，不宜再和法官平起平坐；這場分組會議恐將上演檢察官定位攻防戰。

(中時電子報)

關鍵字：聯合航空普立茲獎雄中納粹少子化辦公室前瞻基礎建設計畫李明哲婦聯會
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