NBA》韋少也會累 本季首度輪休

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韋斯布魯克本季首度輪休。(美聯社資料照)

(07:57更新 補充韋斯布魯克紀錄、雷霆季後賽對手)今天早上8時，雷霆作客灰狼主場，明星主控韋斯布魯克(Russell Westbrook)將休息一場，這是他本賽季首度休息。

28歲的韋斯布魯克，本季出賽80場，只差2場就全勤，上周六對太陽之戰，傳出第820次助攻，確定追平「大O」奧斯卡羅伯生(Oscar Robertson)保持55年的單季平均大三元紀錄。

韋斯布魯克本季場均出賽34.8分鐘，可得31.9分，10.7個籃板和10.4次助攻。昨天對金塊，投進大號三分絕殺球，並繳出50分、16籃板、10助攻，寫下本季第42次大三元，成為NBA史上第一人。

雷霆確定排名西區第六，季後賽首輪將迎戰哈登(James Harden)領軍的火箭。談到韋少休兵一場，雷霆總教練多諾凡(Billy Donovan)說，韋斯布魯克覺得，季後賽比所有82場例行賽更重要。雷霆本季最終戰，在家迎戰金塊，韋少還未決定是否出賽。

(中時電子報)