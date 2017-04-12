中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣

工商
點閱73
我要評比
7/10
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
「牛排教父」 鄧有癸揮軍南下高雄開店，南部牛排老饕可以嘗到著名的「老饕牛排」。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
〈CAPSTONE 高雄教父牛排館〉酒吧天花板上的大形彩色蝴蝶，耆在傳達「台灣原生」的概念。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
〈CAPSTONE 高雄教父牛排館〉的裝潢設計，承襲「教父」系列餐廳一貫沈穩內歛風格。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
〈CAPSTONE 高雄教父牛排館〉規畫有大小不同包廂，並可將隔屏打通變大包廂。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
.4／15至4／17開幕期間到〈CAPSTONE 高雄教父牛排館〉消費，可獲贈兩年熟成的伊比利火腿。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
〈生蠔三重奏〉是以青蘋Sorbet、雪腥瑪莉，以及新鮮檸檬汁等3種不同醬汁為吉拉圖生蠔調味的美味前菜。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
取代〈蟹餅〉的〈鮪魚餅〉，用了煙燻鮪魚和新鮮鮪魚作餡，風味與〈蟹餅〉截然不同。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
〈巧克力無花果鴨肝〉是用巧克力醬與甜酸交織的無花果，為鹹鮮的香煎鴨肝提味。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
外層酥香焦脆的〈洋蔥青蒜薯餅〉，是創意版的Hash Brown。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
〈焦糖紅蘿蔔〉，使紅蘿蔔的甜點更集中，是少見的牛排Side Dish。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
濃郁醇厚的〈洋蔥湯〉，表層覆蓋了3種不同的起司後烤烤，「牽絲」的「拉力」十足。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
除了頂級牛排外，在「高雄教叔牛排館」亦可點用〈伊比利豬排〉。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
鄧有癸獨步食壇的〈老饕牛排〉，外表焦香酥脆，內質紅潤柔嫩。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
餐後綜合水果盤在紅心芭樂作的Sorbet，以及百香果柳橙醬汁提味下，味道好極了。（圖／姚舜攝）
「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
CAPSTONE牛排館廚藝團隊訓練有素，陣容堅強，展現「有備而來」氣勢。（圖／姚舜 攝）

「牛排教父」鄧有癸正式跨過濁水溪往南部拓點！繼與台中星野集團合作在台中新光三越百貨9樓開出〈Boulevard 310大道牛排館〉後，鄧有癸決定正式南下高雄「拓荒」，開在高雄鼓山區最新高檔商務飯店〈H2O 水京棧〉的〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉牛排館，並將於4月15日正式開始營運。

〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉是教父牛排體系首度跨越水濁水溪設立據點，也是教父牛排體系首次在觀光飯店內設點，也是北部國人自創品牌高級牛排連鎖餐廳第一次到商雄設點。「Capstone」指的是建築部上的「壓頂石」，而「Cap」在牛肉中指的則是最柔、最嫩且含汁鮮甜的「上蓋肉」，如今「牛排教父」鄧有癸決定以之為高雄新餐廳命名，不獨有「基石穩圖．壓住陣腳」寓意內涵，更意味著這位將〈老饕牛排〉特色詮釋得淋漓盡至，並引起市場同業跟進學習的牛排達人，將在高雄掀起高檔牛排新食尚。

鄧有癸表示，近年高雄的高檔餐廳大幅增加，顯示高雄人餐飲消費實力不容小覷，且高雄餐飲吃食品味愈趨國際化。因此經過市場評估，在確認食材採購與供應鏈不成問題後，教父牛排體系決定正式揮軍南下開店，希望提供嗜吃牛排的高雄食家饕客新選擇。

位在〈H2O水京棧〉飯店1樓的〈〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉，占地約110坪，設有約90個客席座位，裝潢設計風格承襲台北教父牛排一貫的沈穩、內歛與低調奢調性，傳遞優雅、從容的用餐氛圍。餐廳並規畫有挑高吧台區、牛肉熟成櫃、以及以紐澳、智利與南非等新世界葡萄酒主，搭配法國與義大利紅白酒為輔的酒窖。

除燈光經特別設計的開放式用餐區，〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉並規畫有可容6人至40人用餐的包廂，包廂的隔屏並可全部打通，供中小型公司行號或企業主管聚餐開會。所有的規畫都顯示，教父牛排體系這回南下拓點是「有備而來，精銳盡出」。

〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉的菜單在套餐為主、單點為輔，中午套餐980元（6盎司紐約克）起，主要內容包括：前菜、湯或沙拉、主菜、邊菜（Side Order)、甜點，以及咖啡或茶。晚餐則自1680元起（8盎司紐約克），套餐中的每種項目選擇都比午餐多。

〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉的主菜與教父牛排體系各店完全一致，包括以Prime級美牛與7+級起的澳洲和牛不同部位烤製的〈菲力〉、〈肋眼〉、〈紐約克〉與〈肋眼菲力〉等高檔牛排，以及「牛排教父」最為人津津樂道的〈老饕牛排〉。而為了此次南下拓點，教父牛排廚藝總監吳曉芳特別設計了全新的前菜與特色邊菜（Side Dis)以饗高雄牛排控。

例如傳統美式牛排館的前菜多有〈蟹餅〉，曉芳主廚此次則用煙燻鮪魚和新鮮鮪魚作餡，設計了〈鮪魚餅〉，讓高雄食客嘗出新趣。〈生蠔三重奏〉則是以新鮮檸檬、青蘋Sorbet與雪腥瑪莉等3種不同醬汁，新鮮的法國吉拉圖生蠔提味。〈鴨肝巧克力無花果〉也是〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉獨有熱前菜，香煎的鴨肝配合巧克力醬和新鮮無花果，巧克力醬濃稠甘甜、無花果香甜中有微酸，與鹹鮮鴨肝搭配，好吃極了。

美式牛排館傳統邊菜不外乎是〈玉米泥〉、〈菠菜泥〉、〈培根酸奶馬鈴薯〉，在〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉則可以點用〈香煎蘆筍〉、〈焦糖胡蘿蔔〉等作為邊菜，而用洋蔥、青蒜與馬鈴薯切絲共拌，再酥炸至表皮焦香酥脆的〈Hash Brown〉，是非常值得推薦的創意薯餅。

用牛骨、牛肉熬製的〈牛尾清湯〉，加了些許波特酒故有甜香。〈洋蔥湯〉是將25公斤洋蔥炒製3公斤糊化後，加入雞湯續煮，表面再舖上麵包片與3種不同起司後再進烤箱焗烤，上桌後湯質濃稠，起司皮酥香且「牽絲」力道十足，風味與口感俱屬上乘。

(工商)

關鍵字：牛排教父高雄牛排館餐廳
點閱73
我要評比
7/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。