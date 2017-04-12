「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣
「牛排教父」鄧有癸正式跨過濁水溪往南部拓點！繼與台中星野集團合作在台中新光三越百貨9樓開出〈Boulevard 310大道牛排館〉後，鄧有癸決定正式南下高雄「拓荒」，開在高雄鼓山區最新高檔商務飯店〈H2O 水京棧〉的〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉牛排館，並將於4月15日正式開始營運。
〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉是教父牛排體系首度跨越水濁水溪設立據點，也是教父牛排體系首次在觀光飯店內設點，也是北部國人自創品牌高級牛排連鎖餐廳第一次到商雄設點。「Capstone」指的是建築部上的「壓頂石」，而「Cap」在牛肉中指的則是最柔、最嫩且含汁鮮甜的「上蓋肉」，如今「牛排教父」鄧有癸決定以之為高雄新餐廳命名，不獨有「基石穩圖．壓住陣腳」寓意內涵，更意味著這位將〈老饕牛排〉特色詮釋得淋漓盡至，並引起市場同業跟進學習的牛排達人，將在高雄掀起高檔牛排新食尚。
鄧有癸表示，近年高雄的高檔餐廳大幅增加，顯示高雄人餐飲消費實力不容小覷，且高雄餐飲吃食品味愈趨國際化。因此經過市場評估，在確認食材採購與供應鏈不成問題後，教父牛排體系決定正式揮軍南下開店，希望提供嗜吃牛排的高雄食家饕客新選擇。
位在〈H2O水京棧〉飯店1樓的〈〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉，占地約110坪，設有約90個客席座位，裝潢設計風格承襲台北教父牛排一貫的沈穩、內歛與低調奢調性，傳遞優雅、從容的用餐氛圍。餐廳並規畫有挑高吧台區、牛肉熟成櫃、以及以紐澳、智利與南非等新世界葡萄酒主，搭配法國與義大利紅白酒為輔的酒窖。
除燈光經特別設計的開放式用餐區，〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉並規畫有可容6人至40人用餐的包廂，包廂的隔屏並可全部打通，供中小型公司行號或企業主管聚餐開會。所有的規畫都顯示，教父牛排體系這回南下拓點是「有備而來，精銳盡出」。
〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉的菜單在套餐為主、單點為輔，中午套餐980元（6盎司紐約克）起，主要內容包括：前菜、湯或沙拉、主菜、邊菜（Side Order)、甜點，以及咖啡或茶。晚餐則自1680元起（8盎司紐約克），套餐中的每種項目選擇都比午餐多。
〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉的主菜與教父牛排體系各店完全一致，包括以Prime級美牛與7+級起的澳洲和牛不同部位烤製的〈菲力〉、〈肋眼〉、〈紐約克〉與〈肋眼菲力〉等高檔牛排，以及「牛排教父」最為人津津樂道的〈老饕牛排〉。而為了此次南下拓點，教父牛排廚藝總監吳曉芳特別設計了全新的前菜與特色邊菜（Side Dis)以饗高雄牛排控。
例如傳統美式牛排館的前菜多有〈蟹餅〉，曉芳主廚此次則用煙燻鮪魚和新鮮鮪魚作餡，設計了〈鮪魚餅〉，讓高雄食客嘗出新趣。〈生蠔三重奏〉則是以新鮮檸檬、青蘋Sorbet與雪腥瑪莉等3種不同醬汁，新鮮的法國吉拉圖生蠔提味。〈鴨肝巧克力無花果〉也是〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉獨有熱前菜，香煎的鴨肝配合巧克力醬和新鮮無花果，巧克力醬濃稠甘甜、無花果香甜中有微酸，與鹹鮮鴨肝搭配，好吃極了。
美式牛排館傳統邊菜不外乎是〈玉米泥〉、〈菠菜泥〉、〈培根酸奶馬鈴薯〉，在〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉則可以點用〈香煎蘆筍〉、〈焦糖胡蘿蔔〉等作為邊菜，而用洋蔥、青蒜與馬鈴薯切絲共拌，再酥炸至表皮焦香酥脆的〈Hash Brown〉，是非常值得推薦的創意薯餅。
用牛骨、牛肉熬製的〈牛尾清湯〉，加了些許波特酒故有甜香。〈洋蔥湯〉是將25公斤洋蔥炒製3公斤糊化後，加入雞湯續煮，表面再舖上麵包片與3種不同起司後再進烤箱焗烤，上桌後湯質濃稠，起司皮酥香且「牽絲」力道十足，風味與口感俱屬上乘。
(工商)
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