「牛排教父」高雄拓點 CAPSTONE牛排館4／15開賣

「牛排教父」 鄧有癸揮軍南下高雄開店，南部牛排老饕可以嘗到著名的「老饕牛排」。（圖／姚舜攝）

〈CAPSTONE 高雄教父牛排館〉酒吧天花板上的大形彩色蝴蝶，耆在傳達「台灣原生」的概念。（圖／姚舜攝）

〈CAPSTONE 高雄教父牛排館〉的裝潢設計，承襲「教父」系列餐廳一貫沈穩內歛風格。（圖／姚舜攝）

〈CAPSTONE 高雄教父牛排館〉規畫有大小不同包廂，並可將隔屏打通變大包廂。（圖／姚舜攝）

.4／15至4／17開幕期間到〈CAPSTONE 高雄教父牛排館〉消費，可獲贈兩年熟成的伊比利火腿。（圖／姚舜攝）

〈生蠔三重奏〉是以青蘋Sorbet、雪腥瑪莉，以及新鮮檸檬汁等3種不同醬汁為吉拉圖生蠔調味的美味前菜。（圖／姚舜攝）

取代〈蟹餅〉的〈鮪魚餅〉，用了煙燻鮪魚和新鮮鮪魚作餡，風味與〈蟹餅〉截然不同。（圖／姚舜攝）

〈巧克力無花果鴨肝〉是用巧克力醬與甜酸交織的無花果，為鹹鮮的香煎鴨肝提味。（圖／姚舜攝）

外層酥香焦脆的〈洋蔥青蒜薯餅〉，是創意版的Hash Brown。（圖／姚舜攝）

〈焦糖紅蘿蔔〉，使紅蘿蔔的甜點更集中，是少見的牛排Side Dish。（圖／姚舜攝）

濃郁醇厚的〈洋蔥湯〉，表層覆蓋了3種不同的起司後烤烤，「牽絲」的「拉力」十足。（圖／姚舜攝）

除了頂級牛排外，在「高雄教叔牛排館」亦可點用〈伊比利豬排〉。（圖／姚舜攝）

鄧有癸獨步食壇的〈老饕牛排〉，外表焦香酥脆，內質紅潤柔嫩。（圖／姚舜攝）

餐後綜合水果盤在紅心芭樂作的Sorbet，以及百香果柳橙醬汁提味下，味道好極了。（圖／姚舜攝）

CAPSTONE牛排館廚藝團隊訓練有素，陣容堅強，展現「有備而來」氣勢。（圖／姚舜 攝）

「牛排教父」鄧有癸正式跨過濁水溪往南部拓點！繼與台中星野集團合作在台中新光三越百貨9樓開出〈Boulevard 310大道牛排館〉後，鄧有癸決定正式南下高雄「拓荒」，開在高雄鼓山區最新高檔商務飯店〈H2O 水京棧〉的〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉牛排館，並將於4月15日正式開始營運。

〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉是教父牛排體系首度跨越水濁水溪設立據點，也是教父牛排體系首次在觀光飯店內設點，也是北部國人自創品牌高級牛排連鎖餐廳第一次到商雄設點。「Capstone」指的是建築部上的「壓頂石」，而「Cap」在牛肉中指的則是最柔、最嫩且含汁鮮甜的「上蓋肉」，如今「牛排教父」鄧有癸決定以之為高雄新餐廳命名，不獨有「基石穩圖．壓住陣腳」寓意內涵，更意味著這位將〈老饕牛排〉特色詮釋得淋漓盡至，並引起市場同業跟進學習的牛排達人，將在高雄掀起高檔牛排新食尚。

鄧有癸表示，近年高雄的高檔餐廳大幅增加，顯示高雄人餐飲消費實力不容小覷，且高雄餐飲吃食品味愈趨國際化。因此經過市場評估，在確認食材採購與供應鏈不成問題後，教父牛排體系決定正式揮軍南下開店，希望提供嗜吃牛排的高雄食家饕客新選擇。

位在〈H2O水京棧〉飯店1樓的〈〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉，占地約110坪，設有約90個客席座位，裝潢設計風格承襲台北教父牛排一貫的沈穩、內歛與低調奢調性，傳遞優雅、從容的用餐氛圍。餐廳並規畫有挑高吧台區、牛肉熟成櫃、以及以紐澳、智利與南非等新世界葡萄酒主，搭配法國與義大利紅白酒為輔的酒窖。

除燈光經特別設計的開放式用餐區，〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉並規畫有可容6人至40人用餐的包廂，包廂的隔屏並可全部打通，供中小型公司行號或企業主管聚餐開會。所有的規畫都顯示，教父牛排體系這回南下拓點是「有備而來，精銳盡出」。

〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉的菜單在套餐為主、單點為輔，中午套餐980元（6盎司紐約克）起，主要內容包括：前菜、湯或沙拉、主菜、邊菜（Side Order)、甜點，以及咖啡或茶。晚餐則自1680元起（8盎司紐約克），套餐中的每種項目選擇都比午餐多。

〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉的主菜與教父牛排體系各店完全一致，包括以Prime級美牛與7+級起的澳洲和牛不同部位烤製的〈菲力〉、〈肋眼〉、〈紐約克〉與〈肋眼菲力〉等高檔牛排，以及「牛排教父」最為人津津樂道的〈老饕牛排〉。而為了此次南下拓點，教父牛排廚藝總監吳曉芳特別設計了全新的前菜與特色邊菜（Side Dis)以饗高雄牛排控。

例如傳統美式牛排館的前菜多有〈蟹餅〉，曉芳主廚此次則用煙燻鮪魚和新鮮鮪魚作餡，設計了〈鮪魚餅〉，讓高雄食客嘗出新趣。〈生蠔三重奏〉則是以新鮮檸檬、青蘋Sorbet與雪腥瑪莉等3種不同醬汁，新鮮的法國吉拉圖生蠔提味。〈鴨肝巧克力無花果〉也是〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉獨有熱前菜，香煎的鴨肝配合巧克力醬和新鮮無花果，巧克力醬濃稠甘甜、無花果香甜中有微酸，與鹹鮮鴨肝搭配，好吃極了。

美式牛排館傳統邊菜不外乎是〈玉米泥〉、〈菠菜泥〉、〈培根酸奶馬鈴薯〉，在〈CAPSTONE STEAKHOUSE〉則可以點用〈香煎蘆筍〉、〈焦糖胡蘿蔔〉等作為邊菜，而用洋蔥、青蒜與馬鈴薯切絲共拌，再酥炸至表皮焦香酥脆的〈Hash Brown〉，是非常值得推薦的創意薯餅。

用牛骨、牛肉熬製的〈牛尾清湯〉，加了些許波特酒故有甜香。〈洋蔥湯〉是將25公斤洋蔥炒製3公斤糊化後，加入雞湯續煮，表面再舖上麵包片與3種不同起司後再進烤箱焗烤，上桌後湯質濃稠，起司皮酥香且「牽絲」力道十足，風味與口感俱屬上乘。

(工商)