宜蘭首見「店中店」式背包客旅館 傳藝老爺行旅開賣

宜蘭傳藝老爺行旅規畫的「共間」客房，平日每人售價800元＋10％起。（圖／老爺酒店集團）

宜蘭傳藝老爺行旅位在宜蘭傳統藝術園區內，原始建築是由知名建築師黃聲偉設計。（圖／老爺酒店集團）

宜蘭傳藝老爺行旅客房有多種不同房型，可供2人至4人住宿。（圖／老爺酒店集團)

宜蘭終於也有為背包客設計的旅館了！位在宜蘭傳藝文化園區內的「宜蘭傳藝老爺行旅」昨（11)日正式開幕，這間由國內知名老爺酒店集團經營的全新旅宿，館內共有80間一般客房，並分6種房型。鑑於宜蘭一直沒有針對年輕背包客住宿的青年旅店或Hostel，宜蘭傳藝老爺行旅在館內另外規畫了26間以床計價的「共間」客房，這類客房有104床，成為宜蘭第一家Hostel。

宜蘭傳藝老爺行旅的「風格客房」有上下鋪床型，可供全家出遊的家庭客層住宿，「行旅套房」則提供1大床、4小床的旅宿空間，適合三代同堂一起旅行。至於以床位計價的「共間客房」，除了以學生與背包客為主要客層外，老爺酒店集團執行長沈方正表示，由於台二縣是環島單車旅行的熱門路線，故該房型也將積極爭取單車旅行的旅客住宿。

「宜蘭傳藝老爺行旅」是老爺酒店集團在台的第10個連鎖據點，也是「老爺行旅」繼台南之後的第二間飯店，同時更是老爺酒店集團首次將Hostel概念導入Hotel中的飯店。沈方正表示，根據宜蘭傳藝中心的屬性，「宜蘭傳藝老爺行旅」定位為「體驗台灣傳統文化藝術的Club Med」，並加入「習藝旅宿新概念」，旅客除了可參加傳藝中心既有的文化體驗活動，老爺行旅另外設計了不同的文化娛樂與餐飲體驗活動，以住房+早、晚餐+傳藝中心門票+DIY活動體驗的「全包式」概念推出套裝，讓顧客獲得最完整的文化體驗之旅。

沈方正表示，扣除餐飲與DIY文化體驗活動，宜蘭傳藝老爺行旅的客房年均價目標為3200左右，而Hostel的「年均床價」目標則設定在900元。

老爺行旅品牌精神強調：Fun, Fusion與 Fashion等「3F」，沈方正表示，營運團隊正著手規畫藝術家進駐、藝文導覽及親子藝術講座等內容，期許拉近旅人與傳統藝術的距離，發揚文化藝術推廣的原創精神。本月歡慶開幕，宜蘭傳藝老爺行旅FB粉絲團特別推出「一塊當老爺」活動，邀請旅人加入粉絲團並留言祝賀，獲得最多按讚的旅人，即可以一元入住家庭客房一晚、及體驗園區習藝行程，活動至4月30日止。

「宜蘭傳藝老爺行旅」坐擁3.5公頃綠地美景，原始建築出自國際知名建築師黃聲遠之手，以綠建築作為核心概念，多元的生態植物，輔以古典江南園林點綴環境，紅磚黑瓦、清水模與洗石等素材，打造三合院式的閩南古厝風貌。有別於台南老爺行旅強調與在地文化連結，宜蘭傳藝老爺行旅更著重「傳統藝術」蘊涵，藉由結合園區獨特習藝行程，為國內、外旅客創造更貼近傳統藝術的平台。

宜蘭傳藝老爺行旅的餐飲設施以在地文化及歌仔戲命名，供應一泊二食早餐的「透早食堂」，概念源於老宜蘭人早起工作後最期待享受一頓豐盛早餐。而「小野台」及4個會議室「七字」、「吟詩」、「唱調」、「都馬」皆是從歌仔戲發想而出，強調道地宜蘭菜的「手路菜中餐廳」，主廚展現深厚的中菜工夫，運用獨特又複雜的工序烹煮在地食材，重新詮釋樸實的宜蘭料理，讓旅客用味蕾記憶美好的行旅回憶。

宜蘭傳藝老爺行旅位於傳藝文化園區內，旅客入住除了可暢遊傳藝園區，欣賞園區內的戲曲表演、工藝體驗、懷舊童玩及手作工坊等行程外，旅宿區未來也會不定期規畫藝術家進駐、藝文導覽、親子藝術講座等內容，為旅客設計獨特的習藝行程，創造專屬藝旅的美好回憶。

(工商)