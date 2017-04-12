郭晶晶替霍啟剛「開枝散葉」 本月香港生女

郭晶晶去年被拍到時頗有孕味。（圖／取自on.cc）

大陸前「跳水皇后」郭晶晶自從嫁給富商霍啟剛後，她在隔年隨即生下寶貝兒子，夫妻兩更屢次在外界公開放閃！沒想到現年35歲的郭晶晶已經又有喜，順利懷上女兒的她，據悉將在本月會到香港生產。

郭晶晶去年才和霍啟剛一同登上大陸真人秀，兩人屢屢在公開場合放閃，讓不少粉絲看了都羨慕。而注重養生的她，據悉不想當高齡產婦，也希望能在40歲前替霍家「開枝散葉」，加上兒子已經快4歲，兩人認為是時候添孩子，沒想到去年一試即中，且還是懷上女孩，讓郭晶晶開心湊成「好」字。

而郭晶晶也被指會和上一胎一樣，到香港養和醫院生產。由於郭晶晶與霍啟剛去年底在跑馬地慶祝結婚四週年時，當時就被拍到孕味十足，郭晶晶對於媒體問及的生產計劃，她也說「可以，最重要身體健康」，不避諱談造人計畫。

(中時電子報)