身中11刀 義大利華裔女遇搶喪命

義大利一華裔女子在自己經營的服裝店遭凶手砍殺，身中11刀死亡。 (圖取自/Casa網)

義大利南部撒丁島努奧羅省（Nuoro）的布多尼（Budoni）10日晚間發生一起命案。一華裔女子在自己經營的服裝店遭凶手砍殺，身中11刀，最終因流血過多而死亡。警方初步將此案作為搶劫凶殺案處理。

受害的華裔女子Lu Xian Cha現年37歲，已結婚育有兩個5歲和11歲的孩子。10日晚上，Lu Xian Cha在服裝店工作時，不幸遭遇一歹徒砍殺，Lu受傷11處，倒在血泊中。直到當晚7點30分，才被進門顧客發現。

顧客立即打電話報警，因該服裝店收銀機空無一物，警方初步確定，凶手很可能是一位搶劫犯，並展開調查。

(中時電子報)