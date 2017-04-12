《時來運轉》騎士近況低迷 暴龍可望過盤

羅瑞(左)傷癒歸隊，加上迪羅薩(右)，暴龍雙槍再次合體。(美聯社資料照)

明天(13日)早上8時，暴龍到騎士主場踢館。上季排名東區第二的暴龍，本季雖然依舊在東區的前段班，但與上季的排名比較略有下滑。放眼整季其實暴龍並不是沒有機會能站上東區的龍頭，畢竟龍群們為了能站上大位，從球員的交易就可以看到，暴龍完全是針對球隊的弱點進行補強。但無奈陣中球星羅瑞（Kyle Lowry）的缺陣，讓暴龍只能靠迪羅臣（DeMar DeRozan）一人獨撐天下，也讓他們固然有心攻山頭，卻因心有餘而力不足而功虧一簣。所幸，羅瑞目前已傷癒歸隊，而這樣更完整的陣容，相信更能讓暴龍在季後賽找到他們所寄望的春天。

一直以來幾乎跟東區龍頭畫上等號的騎士目前有了大麻煩，低迷的三月戰績，讓他們在例行賽的最後一場比賽，還為了龍頭的保衛戰做最後的努力。雖然騎士球團口口聲聲說總冠軍的榮耀，比例行賽拿下東區龍頭還來的重要，但個人榮譽心極度強烈的「小皇帝」詹姆士（LeBron James），是否願意看著其他球隊來取代他們該有的地位，這將會是我們值得看下去的地方。

本場比賽預估初盤騎士要讓暴龍3.5分，就雙方近況的戰績來看，我認為三、四月戰績低迷的騎士或許在這最後一場的比賽中，已經不會盡全力去做拚鬥。也因此這樣的盤口比較下，我個人看好暴龍受讓過盤。

本場推薦：暴龍過盤

(中時電子報)