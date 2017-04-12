規模5.6淺層地震襲菲律賓

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美國地質調查所（USGS）表示，菲律賓民答那峨島（Mindanao Island）中部今天發生規模5.6地震。

路透社報導，這起地震發生在當地時間清晨5時21分（格林威治時間11日21時21分），初步公布規模6.0。震源深度6公里，為非常淺層的地震，可能有放大效應。

這起地震震央位於菲南民答那峨島可塔巴托（Cotabato）東北方75.5公里。1060412

(中央社)