智慧黑客松 邀技專學子自造者同場競爭

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為推展自造者運動，強調共創、共享的精神，教育部今年舉辦「智慧生活黑客松」，透過訓練和競賽，希望幫助學生團隊腦力激盪出創新想法，並落實創意。

為彰顯創新自造基地帶動前瞻技術及專業特色，推廣技專校院實作精神與研發能量，教育部規劃舉辦「2017智慧生活黑客松：技職盃全國大賽」，預定於8月14至15日辦理兩天一夜的全國總決賽，得獎團隊最高可獲得新台幣20萬元獎金。

教育部表示，「2017智慧生活黑客松：技職盃全國大賽」包含賽前訓練課程、分區競賽、進階訓練、全國競賽等系列活動， 賽前訓練課程將配合「食」、「衣」、「住」、「行」、「育」、「樂」、「老」、「幼」等不同層面為培訓主題。

分區競賽預計5月6日至7日舉行北、中、南三區競賽，預計選拔出90支團隊參加全國總決賽，之後針對這90支隊伍進行全國競賽前加強訓練，依照隊伍的性質與能力，規劃特定專業訓練課程，希望讓團隊練習在短時間內激盪出創新且實際的方案並動手產出。

8月14日及15日將辦理全國總決賽，教育部表示，在兩天一夜的賽程中(33小時)，參賽隊伍需使用主辦單位提供的有限材料及機具，當場完成作品，作品不限類型，可為實體作品、網頁服務、手機App、機電整合等，希望團隊透過腦力激盪出創新想法，並落實創意，解決實務問題。

教育部指出，希望藉由這次競賽系列活動，結合民間自造者社群的競賽、系列活動，鼓勵學子從「學中做」、「做學想」中，實踐自造者的目標，除了落實創意，還能解決人類生活實際存在之問題，透過跨領域交流，結合新興資源與企業技術，讓學生的創意能加以實現，協助與產業接軌，落實創客到創業。1060412

(中央社)