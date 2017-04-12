聯合航空引全球公憤 CEO再道歉承諾檢討

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美國聯合航空強行將1名亞裔乘客拖下飛機，引發全球公憤，焦頭爛額的聯航執行長今天終於明確的道歉，並且承諾將詳細檢討聯航的作業方式。

法新社報導，聯航9日在機艙內的強行動作，以及公司在事發時提出的初步說明，引發外界批評聲浪，聯航執行長今天再道歉。當時1名乘客被航警強硬帶離座位，乘客在拉扯過程中流血，整個過程被機上乘客拍下上傳社群網站，引發網路瘋傳。

當時這名69歲的亞裔乘客拒絕被請下超賣機位的飛機。在這次事件之後，航空公司超賣機位情況遭外界以放大鏡檢視。

聯航執行長穆尼奧斯（Oscar Munoz）表示：「我仍為那個班機上發生的事困擾，我對被強行帶走的乘客，和機上所有其他乘客深深致歉。」

「我希望你們知道我們將負起全責，我們將努力把事情做對。」

聯航CEO這次道歉，和聯航事發初期反應大不同。聯航在事發時似乎也把至少部分責任歸咎於乘客，引發全球公憤。

美國媒體披露穆尼奧斯稍早在致員工電子郵件中表示，這名乘客「蔑視」當局，造成事態更加複雜。穆尼奧斯在電郵中寫道：「我們的員工遵循既定程序處理這類情況。」1060412

(中央社)