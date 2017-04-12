20年婚外情生變 王文洋和呂安妮驚傳分居

宏仁集團總裁王文洋(左)和呂安妮(右)長達22年的婚外情轟動社會，近日驚傳以分手收場。(中時資料照)

宏仁集團總裁王文洋和呂安妮1995年爆發師生戀，這段長達20年的婚外情轟動社會，但近日驚傳呂安妮搬離與王文洋同住的豪宅。而王文洋今年初出席一場尾牙餐會時，甚至表示自己目前已經單身，還公開要求賓客幫他介紹女友。

根據《壹周刊》報導，王文洋與呂安妮傳出分手傳聞，社交圈人士也表示王文洋和呂安妮其實已分手。王文洋日前與呂安妮、王泉力用餐，走出餐廳時，彼此卻像陌生人，沒有任何交談，王文洋坐進賓士車，呂安妮與王泉力則上了後方的保時捷，兩台車分道揚鑣，各自回家。

據報導指出，呂安妮日前已悄悄搬離與王文洋同住的御之苑，這時間恰巧是王文洋的千金王思涵搬進御之苑之後，由於時間點敏感，因此傳出兩人恐因同住一個屋簷下而有摩擦。

據了解，王文洋相當疼愛王思涵，兩人每周都會安排單獨聚餐。王思涵搬回台北後，王文洋也會避免在她面前提及呂安妮，王文洋甚至因顧慮其小孩的感受而不娶呂安妮。

今年初，王文洋以主人身分邀請二十多人參加尾牙餐會，王文洋當天便以輕鬆口吻向賓客說「要不要幫我介紹女朋友？」更表示自己已經單身。此外，據王文洋友人透露，過去兩人每週固定會跟小兒子王泉力聚餐，但近日已較少見呂安妮出現。

然而，王文洋對於與呂安妮分手的傳聞相當低調，據說有律師曾向王文洋表示，若他公開兩人分手消息，對王文洋未必不是件好事，但王文洋仍選擇沉默。

報導指出，兩人分居後生活各自精采，呂安妮經常在深夜獨自到按摩店抓龍紓壓，王文洋則頻繁出席各式餐會。

(中時電子報)