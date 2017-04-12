20年婚外情生變 王文洋和呂安妮驚傳分居
宏仁集團總裁王文洋和呂安妮1995年爆發師生戀，這段長達20年的婚外情轟動社會，但近日驚傳呂安妮搬離與王文洋同住的豪宅。而王文洋今年初出席一場尾牙餐會時，甚至表示自己目前已經單身，還公開要求賓客幫他介紹女友。
根據《壹周刊》報導，王文洋與呂安妮傳出分手傳聞，社交圈人士也表示王文洋和呂安妮其實已分手。王文洋日前與呂安妮、王泉力用餐，走出餐廳時，彼此卻像陌生人，沒有任何交談，王文洋坐進賓士車，呂安妮與王泉力則上了後方的保時捷，兩台車分道揚鑣，各自回家。
據報導指出，呂安妮日前已悄悄搬離與王文洋同住的御之苑，這時間恰巧是王文洋的千金王思涵搬進御之苑之後，由於時間點敏感，因此傳出兩人恐因同住一個屋簷下而有摩擦。
據了解，王文洋相當疼愛王思涵，兩人每周都會安排單獨聚餐。王思涵搬回台北後，王文洋也會避免在她面前提及呂安妮，王文洋甚至因顧慮其小孩的感受而不娶呂安妮。
今年初，王文洋以主人身分邀請二十多人參加尾牙餐會，王文洋當天便以輕鬆口吻向賓客說「要不要幫我介紹女朋友？」更表示自己已經單身。此外，據王文洋友人透露，過去兩人每週固定會跟小兒子王泉力聚餐，但近日已較少見呂安妮出現。
然而，王文洋對於與呂安妮分手的傳聞相當低調，據說有律師曾向王文洋表示，若他公開兩人分手消息，對王文洋未必不是件好事，但王文洋仍選擇沉默。
報導指出，兩人分居後生活各自精采，呂安妮經常在深夜獨自到按摩店抓龍紓壓，王文洋則頻繁出席各式餐會。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。