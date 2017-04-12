聯合國全球海洋會議 6月紐約登場
聯合國今天宣布，「全球海洋會議」（Conference on the Ocean）6月5至9日在紐約召開，首屆世界海洋節4日將先登場，期盼全球重視海洋、海水及海上資源永續發展的重要性。
屆時來自全球各國領袖、非政府組織負責人、海洋生態保護暨倡議人士、學者專家代表等將齊聚紐約，討論保護海洋環境免於汙染、過度捕撈及海水酸化等嚴重問題，喚起世人重視。
聯合國大會主席湯普森（Peter Thompson）期盼配合聯合國「永續發展目標（SDGs）」，扭轉世人對待海洋資源永續發展問題的態度、看法與做法。
另外，為響應聯合國全球海洋會議，紐約市政府與全球首腦基金會（Global Brain Foundation）6月4日將舉行別開生面的海洋嘉年華會，以東道主身分在紐約市街頭及東河上舉行各式連串活動，共同催化地球公民，尤其是年輕人採取具體步驟，保護地球上的海洋。
紐約市長辦公室國際事務委員艾貝瓦德納（Penny Abeywardena）提及，紐約市擁有520英里（約835公里）海岸線，期盼透過主辦海洋節活動，呼籲全球各大城市減輕對海洋的消費和有效管理自然資源，減緩氣候變化的衝擊。
湯普森表示，全球海平面持續上升，40%是因海水溫度不斷上升。紐約市對海洋及海水的重視與倡議，不僅是全美各大城市的示範作用，更期盼世界各國發展城市規畫時也都能融入永續發展目標的精神與做法。1060412
(中央社)
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