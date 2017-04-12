NBA》林書豪球季提前結束 對MVP有話說

林書豪(左)明天輪休，球季提前結束。(美聯社資料照)

林書豪對年度MVP票選有話說。(翻攝林書豪推特)

籃網明天早上8點，作客公牛主場，進行今年例行賽最終戰，球隊宣布，林書豪將和明星中鋒布魯克羅培茲(Brook Lopez)輪休。而林書豪在個人推特上，也對年度MVP票選發表意見。

林書豪早上在推特發文，表示本季年度MVP票選，詹姆斯和柯瑞居然很少被提到，可見這一季有多麼瘋狂(crazy)，後來修改成本季是創紀錄(historic)的一刻。林書豪推特文沒有明講，看好誰拿MVP，不過韋斯布魯克寫下單季42次大三元，也是夠嗆了！

林書豪明天休兵，所以前役作客塞爾提克，奪下26分與12籃板就成了個人本季最終戰。

(中時電子報)