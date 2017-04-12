前瞻計畫搞「烏」龍 經長李世光「鳥」事多

民進黨政府的首任經濟部長李世光。(圖/本報系資料)

經濟部長李世光自去年五月上任以來頻出狀況，近期又搞出了一個笑話。他在記者會上發言時，錯把「烏溪」唸成「鳥溪」，令人感嘆其做事真的心不在焉！而且，這還只是他眾多鳥事的冰山一角。

本期《壹週刊》報導了李世光執政以來的豐功偉業，3月20日，他在行政院主辦的前瞻計畫說明會上，把負責的重大水環境建設地名給搞錯，讓高層批他「對土地沒有感情」。此外，他對蔡英文重視的水、電、汙染政策處理慢半拍，牽動公民社會對民進黨執政的不滿。

以治理空汙為例，行政院長林全在去年12月下令改善，但經濟部被動拖延，在跨部會會議中始終提不出解決方案；以亞泥事件為例，立法院在本會期擬對《礦業法》修法，但經濟部卻協助「偷跑」，早於修法前核准亞泥採礦權；更有甚者，經濟部以《個資法》為理由，拒公布核後端基金新任委員名單。

李世光領導下的經濟部狀況連連，連台積電想走都可能保不住。在高層眼裡，這位遵循何美玥路線的部長已經步履蹣跚，是被列入「留校察看」的第一人！

(中時電子報)