美聯航暴力逐客 白宮：川普看到了

美國白宮發言人史派塞表示，暴力驅逐乘客下機事件「令人困擾」，總統川普已看到這影片。 (資料照片)

美國聯合航空公司航班因超賣機位而無法空出座位給機組人員，竟召來航警粗暴地將一名華裔男性乘客強行拖走，引發種族歧視爭議和網路撻伐聲浪。美國白宮發言人史派塞（Sean Spicer）昨(11)日在記者會表示，暴力驅逐乘客下機事件「令人困擾」，總統川普已看到這影片。

史派塞指出「我認為任何看到視頻的人，對一個人遭到那樣方式的對待，都不會無動於衷。」

美國交通部已於10日宣佈將調查這一事件。一些美國國會議員呼籲聯邦政府進行更徹底的調查。

面對輿論風暴，美聯航總裁姆諾茲（Oscar Munoz）11日再度道歉，表示美聯航對這一事件「負全部責任」，將進行詳細調查，並在4月30日前公佈調查結果。

(中時電子報)