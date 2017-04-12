美聯航暴力逐客 白宮：川普看到了
美國聯合航空公司航班因超賣機位而無法空出座位給機組人員，竟召來航警粗暴地將一名華裔男性乘客強行拖走，引發種族歧視爭議和網路撻伐聲浪。美國白宮發言人史派塞（Sean Spicer）昨(11)日在記者會表示，暴力驅逐乘客下機事件「令人困擾」，總統川普已看到這影片。
史派塞指出「我認為任何看到視頻的人，對一個人遭到那樣方式的對待，都不會無動於衷。」
美國交通部已於10日宣佈將調查這一事件。一些美國國會議員呼籲聯邦政府進行更徹底的調查。
面對輿論風暴，美聯航總裁姆諾茲（Oscar Munoz）11日再度道歉，表示美聯航對這一事件「負全部責任」，將進行詳細調查，並在4月30日前公佈調查結果。
(中時電子報)
文章來源：白宮說美聯航暴力逐客「令人困擾」
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