NBA》最全面最全能的MVP候選人里歐納德
《ESPN》在例行賽即將結束的時候針對MVP幾位候選人做了評估與分析，首先刊登出來的就是馬刺隊里歐納德，根據《BASKETBALL-REFERENCE.COM》數據顯示，里歐納德是最全面的球員，也是馬刺想要奪冠的關鍵人物。
《ESPN》報導指出，相較於雷霆韋斯布魯克的大三元製造機，火箭哈登是現代NBA典型球員，騎士詹姆斯正在尋求衛冕的時候，里歐納德才是MVP所追求的極致典範。
身高6呎7吋的里歐納德，不但是聯盟最頂尖的射手，同時也是防守好手，根據《BASKETBALL-REFERENCE.COM》數據統計，里歐納德在得分、進攻籃板、防守籃板、助攻、阻攻、罰球、抄截、投籃命中率等幾項攻守統計中是唯一能排名在全聯盟頂級的球員。
相形之下，其他幾位MVP候選人在這些統計數據中都出現了幾個缺失，韋斯布魯克即便他個人再有如和出色的表現，也無法幫助雷霆拿到50勝，哈登所屬的火箭也不過是54勝，想要拿到總冠軍的機率不高，詹姆斯率領的騎士也僅51勝，衛冕的難度非常高，因此，里歐娜的可說是本季表現最全能以及最全面性的球員。
(中時電子報)
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