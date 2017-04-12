安以軒千萬超跑吸睛 爆「雙喜臨門」當6月新娘

安以軒爆「雙喜臨門」？！（圖／本報系資料照片）

安以軒6月即將和澳門百億身家CEO陳榮煉舉辦婚禮，不過她近來人返台，被拍到開著價值6000萬的超跑，吸睛程度百分百，而此行返台，也和討論婚禮細節有關，安以軒還爆出「雙喜臨門」的好消息。

安以軒和陳榮煉已在3月登記結婚，當時她開心貼出婚紗照，更暱稱另一半是「小叮噹」，而兩人也將在6月舉辦婚禮，近日她返台則被《蘋果日報》拍到一身輕便服裝現身東區老家，儘管穿著輕鬆，但她開的近千萬跑車卻還是難免引人多看兩眼。

不過安以軒卻爆出「雙喜臨門」，讓人好奇是否懷有身孕？但她經紀人透露，她回台的確有討論婚禮細節，不過雙喜臨門指的其實是，表妹也文定，一家兩喜事，讓她相當開心。

(中時電子報)