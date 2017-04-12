傳共軍裁減集團軍 分析：有可能

我要評比

特派員看世界專欄最近1個月來，香港一些媒體傳出，中共解放軍有可能把現有的18個集團軍裁減至13個；有軍事專家認為，這是有可能的。

中共中央軍事委員會主席習近平上任後，大力整頓解放軍，備受全球關注，而其整頓方向大致分為「脖子以上」和「脖子以下」。

所謂的「脖子以上」整頓，主要是把原先的「四總」即總參謀部、總政治部、總後勤部和總裝備部，整改為15個部委等。

一般認為，「脖子以上」的整改已於2016年完成。邁入2017年，共軍要進行「脖子以下」的整改，比如人事編制和數量的改革。

大公報近日報導，今年初以來，共軍全面啟動「脖子以下」的軍改，重點優化結構，調整規模。

報導轉述軍事專家說，發展新型力量將是重中之重，陸軍人數勢將減少，海軍和火箭軍料將擴編。

南華早報和明報也曾先後報導或分析，共軍計畫把現有的18個集團軍裁減至13個，即大手削去5個集團軍。

就共軍的編制來說，削減5個集團軍肯定是相當大的動作。對於這項說法，有不願具名的軍事專家認為，這種可能性不大。

有關軍事專家指出，習近平2015年9月3日在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會」上宣布裁軍30萬，這個數量不足以裁掉5個集團軍。

此外，裁減的30萬人主要是行政、後勤或其他非戰鬥人員。

據分析，過去共軍曾裁減更多的軍人人數，但都沒有大幅削減集團軍數量。

但也有軍事專家認為，大幅削減5個集團軍是可能存在的事，並估計今年會有一些動作，具體落實。

這名同樣不願具名的軍事專家說，集團軍進行的改革，主要是朝聯合作戰方向發展。

他預期，改革後的集團軍將會發生巨大變化，不再由陸軍統一調配，而是具備多軍種的概念，更像是一個聯合作戰部隊。

這名軍事專家說，整改後的集團軍將由戰區調配，打破以前由陸軍一家所有的情況。也就是說，以後集團軍歸五大戰區所有，由他們統一調配。

所以，未來集團軍的數量可能看似少了，但實力比以前更強。

明報近日刊登的分析文章更指出，整改後的集團軍連番號都會更改，重編番號由71至83，比如71集團軍，一共13個。

據分析，改編集團軍番號的目的之一，是要「削平山頭」，消除歷史恩怨。

共軍「脖子以下」的整改是否大幅削減集團軍的數量，相信很快就會揭曉。1060412

(中央社)