南美館黑箱危機？藝術界籲市府決策透明公開

臺南市美術館預計2018年開館，工程如火如荼進行中，但由於南美館董監事的遴選、典藏的機制與過程等決策之相關資訊都未公開，現又傳出第一任南美館長人選已呼之欲出，陷入黑箱作業疑雲，也讓外界對於這個台灣第一個行政法人美術館充滿疑慮。台南當代藝術界今呼籲台南市政府：館長應公開遴選，董監事遴選會議、館長遴選會議、典藏會議的影音與文字紀錄也應全面公開。

南美館是國內第一個以行政法人運作的美術館，第一屆董監事會3月17日正式成立，任命南美館籌備委員會召集人、資深畫家陳輝東擔任董事長。現傳出第一任館長人選有口袋名單，讓台南藝術界憂心不已。藝術家陳建明指出，南美館的運作不公開讓外界疑慮甚多，「行政法人董監事因什麼機制所產生？館長遴選機制是否公開？是否有讓其他專業人士有參與公開遴選的機會？」

除此，目前董監事成員的平均年齡偏高，組成結構與專業比例都不對等，「這樣的組成令人擔心他們對當代藝術的認知程度，是否足以勝任作為台灣首座行政法人美術館的董監事，這樣的組成是否有考量到世代交替？」另外，南美館已投注經費收購典藏品，然而外界卻不知道典藏機制與標準為何？

「南美館投入很大的資源，但目前行政法人產生的結果讓我們有很大的疑慮，從行政法人的概念和目前的運作，看不到多元對話的產生，反而變成少數人運作的模式，我們避免政府讓行政法人走向黑箱作業的危機。」

陳建明表示，最快今日開闢「台南當代藝術界對南美館的公開呼籲」連署平台，希望台灣藝術界人士共同關注這項議題，公開呼籲也將呈遞給市長、議會、文化局和美術館董監事等。接下來不排除在台南的藝術空間召開公共論壇，廣納各方意見。

台南當代藝術界的呼籲全文：

〈行政法人的黑箱危機？市長您看到了嗎？：南美館應成為行政法人的典範〉

臺南市美術館當代館不僅是臺北當代藝術館以外唯一的當代美術館，又是臺灣第一個行政法人當代美術館。所以南美館不應成為行政法人的錯誤示範，決策資訊必須公開、開創公民參與機制、落實藝術專業監督。

但是目前南美館董監事的遴選、館長的遴選、典藏的機制與過程，再再造成人民的疑慮。我們不禁要問，為何南美館在一開始就如此不透明，背離國家開放政府的既定政策？

目前，南美館法人董事會成員當代藝術專業性比例明顯不足、館長遴選機制並未納入公共意見、又為何會有一批深具專業知識的委員們陸續退出典藏審查會議，拒絕為美術館背書？

我們強烈要求董事會成員遴選方式應公開廣徵民意！董監事遴選會議、館長遴選會議、典藏會議應公開影音與文字紀錄！！館長應該公開徵選！！

現在臺南當代藝術界對館長公開徵選，有著極高期待與憂慮，館長公開徵選代表的就是南美館資訊透明性與專業性的最後機會，我們要求全面公開、透明，市長您看到了嗎？!

(中時)